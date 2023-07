El Pollo Vignolo descolocó a Diego Latorre y lo expuso con Yanina Latorre: "En el hotel"

Sebastián "Pollo" Vignolo se metió en un tema de pareja entre Yanina y Diego Latorre e incomodó al exjugador en pleno Equipo F de ESPN.

Sebastián Vignolo opinó sobre una cuestión de pareja entre Diego y Yanina Latorre en pleno Equipo F de ESPN e incomodó al exfutbolista de Boca Juniors. En medio del análisis de la victoria del "Xeneize" por 1 a 0 ante Huracán en la Bombonera, el relator reveló un detalle sobre su compañero y le hizo una pregunta que dejó al descubierto algo sensible del panelista con su pareja. Luego de la respuesta, uno de los presentes intervino para cambiar de tema.

El problema entre la periodista y el comentarista de la señal de Disney, según lanzó el "Pollo", son los mensajes de su celular. Es que "Gambeta" vio el WhatsApp de su esposa el día anterior y lo dijo en vivo en el mencionado programa para sorpresa de todos. Vignolo lo escuchó, se aprovechó de la situación y puso en aprietos a Latorre con un filoso comentario con respecto a su relación de amor con la integrante de LAM.

Lo futbolístico quedó de lado cuando Mariano Closs sostuvo que el exjugador estaba cansado por acostarse tarde -presenció la gala de los Martín Fierro el domingo por la noche- y luego, lanzó: "Tenés la misma polera de ayer, te vimos todos". Ante la negativa de Latorre sobre esto, el "Pollo" se metió y esbozó: "¿Dormiste en el hotel?". Su compañero esperó y respondió cortante: "No, no había. Pero se festeja igual".

Closs no dejó pasar este tema, le mandó saludos a Yanina Latorre y trajo otro problema a la mesa: "Un beso de todo este grupo, que la queremos". Ante esta situación, "Gambeta" reveló: "Sí, ayer vi algunos mensajes que le entraron al teléfono". Sebastián Vignolo no perdió el tiempo y lo apuró: "¿Usted le espía los mensajes?", a lo que su compañero respondió: "No. Me dice: 'me escribió algún compañero tuyo hoy'". Luego de presenciar ese incómodo momento, el conductor de F12 tomó la posta nuevamente y trató de cerrar el "debate": "¿Qué les pareció lo defensivo de Boca?".

Vignolo se pudrió de Ruggeri y lo cruzó en ESPN F90

Sebastián Vignolo se cansó de Oscar Ruggeri en pleno ESPN y se la pudrió en vivo. El conductor notó una actitud que le molestó por parte del "Cabezón" dentro del estudio de la señal de Disney y no dudó en remarcarlo al aire para sorpresa de todos sus compañeros. Claro que, el exjugador de la Selección no se quedó callado y le respondió instantes antes de que comience el pase de F12 a F90.

Lejos de cualquier debate futbolero, como es habitual, el "Pollo" abrió el programa y tras saludar al resto del panel miró fijamente al exdefensor para atacarlo. La razón por la cual no lo perdonó fue porque el campeón del mundo en México 1986 con la Selección tomó agua del pico de una botella. El relator y conductor del canal no se guardó nada y lo cruzó antes de seguir con la agenda del día.