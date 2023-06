Se pudrió todo entre Diego y Yanina Latorre: "Es un pelotudo"

La panelista de LAM tuvo una feroz pelea con su marido y tomó una drástica decisión.

Yanina Latorre debutó hace un tiempo como conductora radial y su breve corto paso por el éter ya despertó revuelo. Aunque hace más de 10 años comenzó su trayectoria en ese medio de comunicación, siempre fue columnista o coconductora. Pero las autoridades de El Observador confiaron en ella y comenzó su propio ciclo, en donde suele contar anécdotas de su intimidad.

La panelista de LAM ya encontró la formula para llevar adelante su programa y su verborrágico estilo hace descostillar de risas a sus compañeros y oyentes. Pero durante la emisión del pasado martes, el clima de humor quedó apoderado de tensión cuando contó la pelea que tuvo con su marido.

La conductora relató que quería quitarse una arruga que se le hacía en los párpados y visitó a un oftalmólogo para definir los pasos a seguir. Tras salir del consultorio del especialista tuvo un intercambio de mensajes con Diego Latorre que la hizo tomar una drástica decisión.

"Salí del oftalmólogo toda contenta, y en vez de decirme '¿Te vas a operar?', '¿Por qué?', 'Si o no', 'Me gusta'... me dice: '¿En qué andarás?'... 'Tenés un tipo", contó la panelista de Ángel de Brito. Y luego, añadió: "Lo bloqueé de WhatsApp, previo audio enloquecedor... Lo insulté... Me fijé que el audio le llegue y lo escuche, y después lo bloqueé... Es un pelotudo ¿Son así todos los tipos?".

Ángel de Brito hizo una sorprendente anunció sobre el futuro de Yanina Latorre en LAM

LAM quedó en ojo de la polémica luego de las salidas de las abruptas salidas de Andrea Taboada y Estefi Berardi. Pero los cambios en el programa de América TV no se detiene y, según informó Ángel de Brito, una de las afectadas será Yanina Latorre.

El conductor del ciclo siempre dejó en claro que ninguna "angelita" tiene su silla asegurada y que están acostumbrado a los cambios de equipo. De hecho, casi todas las semanas cuenta con la participación de una panelista invitada. Fue así que en las últimos días pasaron por allí Mónica Farro, Coti Romero y Viviana Colmenero, entre otras figuras.

Ante las críticas de sus detractores, Ángel siempre la defendió y remarcó que su participación es esencial para la dinámica del programa. De hecho, hasta el momento en lugar de la esposa de Diego Latorre nunca estuvo en duda. Pero eso cambió en las últimas horas.

Sin embargo, en los próximos días quedará afuera del ciclo, aunque el conductor aclaró que será de forma temporal. Uno de los seguidores del periodista le consultó en Instagram cuándo se va Yanina, de Brito respondió: "En unos días, tiene vacaciones". De esta forma, tras sus días de descanso, Yanina volverá a ocupar su lugar.