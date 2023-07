Cavani a Boca, la postura de Valencia por la negociación: "Ficha muy grande"

Boca Juniors está en conversaciones del entorno de Edinson Cavani y Valencia ya tomó una decisión sobre el futuro del uruguayo.

Boca Juniors espera por Edinson Cavani y ya conoce la postura del equipo dueño de su pase: Valencia ya le comunicó al jugador qué hará en caso de que exista una oferta formal. El delantero se entrena con el equipo "Che" y, en las pròximas horas podría haber novedades.

El "Xeneize" tiene todavía tres semanas para preparar el encuentro de ida frente a Nacional de Uruguay, por los octavos de final de Copa Libertadores. Para ello, el Consejo de Fútbol comenzó negociaciones con diferentes jugadores y el más resonante fue Cavani, quien podría arribar después de dos chances frustradas en el pasado con el aval de su club actual.

La decisión de Valencia sobre Edinson Cavani

Aunque los contactos inciales del "Xeneize" no se dieron con Walter Guglialmone, hermano y reperesentante del uruguayo, sino con un agente cercano a él, Boca ya sabe que el atacante de 36 años desea regresar a Sudamérica. Ante esto, la dirigencia del club argentino desea que Cavani rescinda su contrato con Valencia para después negociar el vínculo, algo que no parece imposible.

En medio de los rumores de la posible llegada del exjugador del PSG a Boca, el periodista español Carlos Martínez habló en DSports sobre la postura de los valencianos en esta situación: "La posibilidad que salga del Valencia es grande, el club estaría encantado de darle la carta de libertad, porque la ficha de Cavani es muy grande“.

Martínez reveló que la decisión de no ponerle trabas a un posible alejamiento de Cavani tiene que ver con que la dirigencia cree que su ùltima temporada fue "decepcionante", ya que "no ha convertido goles en todo el 2023". Más allá que sufró dos lesiones musculares que alejaron de las canchas durante varias semanas, el uruguayo marcó 7 goles en 28 partidos disputados, cifra que no es bien considerada en la dirigencia y estarían dispuestos a que se marche en el actual mercado de pases.

Sebastián Villa volvió a la Argentina y sorprendió a todo Boca: qué pasó

Sebastián Villa volvió a la Argentina y sorprendió a todo Boca El extremo colombiano de 27 años fue condenado por violencia de género contra su expareja Daniela Cortés en junio de 2023, aunque la pena de dos años y un mes no es de prisión efectiva sino condicional, por lo que puede continuar con su carrera. Después de haberse marchado a su país natal, regresó a Buenos Aires y su futuro en el fútbol profesional es incierto.

El atacante no jugará más en "El Xeneize", aunque la ley lo ampara para seguir entrenándose con el club que es el dueño de su pase. Luego de las intimaciones entre ambas partes, el jugador practicará por su cuenta, apartado del plantel liderado por el director técnico Jorge Almirón. El representante del cafetero, Rodrigo Riep, le busca posibilidades en Europa aunque por ahora no existe alguna oferta concreta, a la espera de que el mercado de pases en el Viejo Continente culmine el próximo 31 de agosto.

A mediados de mayo de 2022, la fiscal Vanesa González, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de Esteban Echeverría, fue la encargada de pedir ante juez de Garantías 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, Javier Maffucci Moore, que el delantero sea juzgado por "abuso sexual con acceso carnal" en perjuicio de Rocío Tamara Doldán (27), delito que prevé una pena de 15 años de prisión.

Frente a la condena por lesiones leves es importante tener en cuenta que va a impactar directamente en la segunda causa por abuso sexual con acceso carnal. Al ser hallado culpable, influirá en la posibilidad de una segunda pena: servirá de antecedente y también, en caso de ser condenado por segunda vez, ambas penas podrían unificarse. La pena expectativa, según el Código Penal en el caso de abuso sexual, es de 6 a 15 años de prisión.

Según le confirmó a El Destape el abogado de la denunciante, Roberto Castillo, tanto la querella como la defensa tienen que hacer en los próximos días sus presentaciones por escrito y después se conformaría la fecha de juicio oral para el hecho ocurrido a fines de junio del 2021. Hasta el momento, no se confirmó cuándo comenzará.