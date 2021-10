Roberto Leto cruzó fuerte al Pollo Vignolo en ESPN F90: "¿Qué querés que le diga?"

En el programa del "Pollo" Sebastián Vignolo, Roberto Leto actuó un posible encuentro con Marcelo Gallardo y reaccionó contra el conductor de ESPN F90.

Lejos de cualquier charla futbolera, como sucede habitualmente en el programa del "Pollo" Sebastián Vignolo llamado ESPN F90, sus integrantes actuaron en vivo un encuentro entre Roberto Leto y Marcelo Gallardo (protagonizado por Marcelo Benedetto). Al relator, reconocido por su fanatismo por Boca Juniors, le costó expresarse, "felicitar" de cierta manera al "DT de River Plate" y explotó contra el conductor.

La rivalidad en el mencionado ciclo es algo que se ve frecuentemente. Varios periodistas son hinchas declarados o del "Millonario" o del "Xeneize" y nunca falta la polémica. En tiempos donde el equipo de La Ribera está enfocado en la Copa Argentina y no tanto en la Liga Profesional y los de Núñez están punteros en dicho certamen las discusiones se intensifican aún más y se ponen picantes.

"Está Marcelo Gallardo viendo que comprar. Poneme ambiente de Free Shop con mucha gente y lo saludan", comenzó el Vignolo contextualizando el encuentro. "Hola, ¿Qué tal? ¿Qué querés que le diga? ¿Lo felicito por el campeonato?" lanzó el relator contra su colega. El "Pollo" lo frenó: "Pará pará Leto, no, otra vez", exclamó para que hagan nuevamente la escena.

Retomaron la actuación. "Hola Roberto", lo saludó el periodista que personificaba al "Muñeco" y su compañero cortó la escena: "No creo que me diga Roberto". Protagonizaron el saludo unas veces más y el relator no hizo más que darle la mano mientras sus compañeros le reclamaban más palabras. "¿Sabés lo que tenés que decirle? Te felicito por lo que estás haciendo en River", sostuvo Benedetto.

El palito de Ruggeri a los jugadores de Boca

Federico "Negro" Bulos dio inicio al tema en cuestión hablando sobre el equipo de La Ribera: "Boca tiene plantel. No me digan que Boca es un pobrecito. River en Córdoba deprimió a todo el fútbol argentino. Te liquida cualquier chance. Cuando lo ves jugar así y gana, como gana te desmoraliza. A los rivales los desanima. El drama de Boca es River" aseguró.

Por su parte el "Cabezón" participó del debate y disparó contra los jugadores del "Xeneize": "Estos equipos que están trabajados te hacen ver la realidad de los suyos. Y la realidad es que a Boca le da hasta ahí. Cuando lo agarra un equipo bien preparado, serio, le cuesta patear al arco. Para mí no pasa por el tiempo, pasa por la calidad de jugadores que tenés. Defensivamente no está mal, del medio para arriba son normalitos", sentenció.

Lo que se le viene al "Xeneize"

Este sábado 30 de octubre en La Bombonera recibirá a Gimnasia y Esgrima de La Plata por la fecha 19 del certamen local a las 20:15. Saldrá con el objetivo de acortar distancia con su rival de toda la vida a quien todavía tiene a 9 puntos de ventaja. La próxima jornada la disputará el lunes 8 de noviembre ante Aldosivi en Mar del Plata a partir de las 21:15.