Oscar Ruggeri y su presentimiento sobre Lionel Messi para el 2022: "Campeones"

Oscar Ruggeri habló en ESPN F90 sobre Lionel Messi y la Selección Argentina lanzando una tremenda predicción de cara al 2022.

El ciclo ESPN F90, conducido por Sebastián Vignolo, tuvo una de sus últimas emisiones del 2021 y Oscar Ruggeri dejó una nueva perlita. Entregaron los premios correspondientes al programa a los destacados del año y el elegido como el mejor futbolista de la Selección Argentina fue Lionel Messi. Sobre él, lanzó una premonición que ilusiona a los fanáticos teniendo en cuenta que en diciembre del 2022 se jugará el Mundial en Qatar.

Qué mejor que un campeón del mundo para dar un pronóstico de cara a un certamen tan importante. El "Cabezón" levantó el ansiado trofeo en México 1986 de la mano de Diego Armando Maradona y fue un gran referente de aquel equipo comandado por Carlos Salvador Bilardo. Más allá de alguna que otra crítica a la "Pulga", el exdefensor lo respeta y le tiene fe de cara al certamen a disputarse en tierras asiáticas.

Sobre el mejor del mundo, y luego de hablar de los nominados y del equipo que se consagró en la Copa América disputada en Brasil, aseguró: "Es difícil. Se trata de la Selección Argentina, pero teniendo al mejor de todos es una diferencia. Teniendo a éste, que hay que aprovecharlo dentro de un año, porque nos va a hacer salir campeones del mundo, Lionel Messi", lanzó el exfutbolista ante la atenta mirada de sus compañeros de ESPN F90.

Y luego, sobre las actitudes del atacante del PSG sostuvo: "También por cómo es. No sólo es el mejor gambeteando, haciendo goles, sino también en la vida. Agarró un avión y ¿Dónde pasa las fiestas? En su casa en Rosario". Sebastián "Pollo" Vignolo agregó en medio de las palabras del "Cabezón": "El que no quiere a Messi, no quiere a su mamá. Un monstruo total".

Excluyeron a Lionel Messi de una importante distinción en Francia

Ya es una costumbre de todos los años que Lionel Messi gane alguna distinción debido a su alto nivel. En noviembre, se quedó con el Balón de Oro por el gran 2021 que tuvo, por ejemplo, y así sucedió en otras ocasiones. Sin embargo, hubo algo que no ganó, aún siendo una de las figuras del Paris Saint Germain en el poco tiempo que lleva en el club. Al parecer, el rendimiento del 10 de la Selección Argentina no termina de convencer en Francia.

El portal de estadísticas y transferencias Cies Football Observatory lo dejó afuera del 11 ideal de la Ligue 1. No alcanzaron sus goles y asistencias para formar parte de dicho equipo del certamen francés. Se perdió algunos encuentros por lesión, pero cuando estuvo hizo la diferencia en el campo de juego junto a sus compañeros. Es cierto que no estuvo a lo largo de todo el año, ya que llegó en agosto, pero sin dudas merecía un lugar entre los mejores.