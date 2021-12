Increíble: excluyeron a Lionel Messi de una importante distinción en Francia

A pesar de ser una de las figuras del PSG, a Lionel Messi lo dejaron afuera de una importante distinción en el fútbol francés.

Ya es una costumbre de todos los años que Lionel Messi gane alguna distinción debido a su alto nivel. En noviembre, se quedó con el Balón de Oro por el gran 2021 que tuvo, por ejemplo, y así sucedió en otras ocasiones. Sin embargo, hubo algo que no ganó, aún siendo una de las figuras del Paris Saint Germain en el poco tiempo que lleva en el club. Al parecer, el rendimiento del 10 de la Selección Argentina no termina de convencer en Francia.

El portal de estadísticas y transferencias Cies Football Observatory lo dejó afuera del 11 ideal de la Ligue 1. No alcanzaron sus goles y asistencias para formar parte de dicho equipo del certamen francés. Se perdió algunos encuentros por lesión, pero cuando estuvo hizo la diferencia en el campo de juego junto a sus compañeros. Es cierto que no estuvo a lo largo de todo el año, ya que llegó en agosto, pero sin dudas merecía un lugar entre los mejores.

Lo raro de este premio para Leo es que varios de sus compañeros sí figuran. Incluso el defensor marroquí Achraf Hakimi, quien también llegó en el último mercado de pases. Lo acompañan Kylian Mbappé, Idrissa Gueye y Presnel Kimpembe. Los futbolistas restantes, que completan el team elegido por la mencionada web, son: tres del Olympique de Marsella y uno del Montpellier, Stade Rennais, Lens y Stade Bretois.

En un conjunto plagado de estrellas, Messi se destaca en la mayoría de los partidos. Claro que, no siempre se pone el equipo al hombro como sucedía en el Barcelona. En los cuatro meses que lleva en el elenco parisino jugó 15 partidos, convirtió seis goles y dio cuatro asistencias. En el medio, Mauricio Pochettino lo dejó afuera de los convocados mientras se adaptaba al plantel, también para cuidarlo ya que atravesó una lesión en su rodilla.

El equipo ideal

Según Cies Football Observatory es: Jonas Omlin (Montpellier); William Saliba (Olympique Marsella), Presnel Kimpembe (PSG), Nayef Aguerd (Stade Rennais); Achraf Hakimi (PSG), Seko Fofana (Lens), Boubacar Kamara (Olympique Marsella), Idrissa Gueye (PSG), Romain Faivre (Stade Bretois); Dimitri Payet (Olympique Marsella), Kylian Mbappé (PSG).

El enojo del presidente del Barcelona con Lionel Messi

Hay una herida que aún no termina de cerrar y es la del Barcelona por la salida del mejor jugador de la historia del club. Pasan los meses y de vez en cuando surgen declaraciones por parte de Joan Laporta, el presidente del club "Culé". En esta ocasión habló sobre una de las razones que llevó a Lionel Messi a dejar la institución en agosto de 2021 y apuntó contra el atacante por una decisión que tomó.

"No sé si hubiera sido posible por el tema salarial, pero yo nunca dije que se le pidiese jugar gratis. Además, es el mejor jugador del mundo, tenía una propuesta importante y es absurdo, en todo caso tenía que salir de él, no de mí. Nunca lo he dicho y se forma una polémica de una situación en la que el origen ya está falseado", declaró Laporta en una entrevista brindada al medio español Els Matins.