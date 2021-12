El presidente del Barcelona apuntó contra Lionel Messi: "Jugar gratis tenía que salir de él"

El presidente del Barcelona, Joan Laporta cuestionó a Lionel Messi meses después de su salida del club "Culé", por su actitud con respecto a su sueldo.

Hay una herida que aún no termina de cerrar y es la del Barcelona por la salida del mejor jugador de la historia del club. Pasan los meses y de vez en cuando surgen declaraciones por parte de Joan Laporta, el presidente del club "Culé". En esta ocasión habló sobre una de las razones que llevó a Lionel Messi a dejar la institución en agosto de 2021 y apuntó contra el atacante porque no tomó la decisión de jugar gratis.

Claro está que la "Pulga" hoy se enfoca en otras cuestiones. Ganó su séptimo, y merecido Balón de Oro y tiene la cabeza puesta en el Paris Saint Germain y también en lo que se viene con la Selección Argentina. El próximo mes de marzo de 2022 terminarán las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar y aunque la "Albiceleste" está clasificada, el astro no faltará para que el equipo se afiance aún más de lo que está.

"No sé si hubiera sido posible por el tema salarial, pero yo nunca dije que se le pidiese jugar gratis. Además, es el mejor jugador del mundo, tenía una propuesta importante y es absurdo, en todo caso tenía que salir de él, no de mí. Nunca lo he dicho y se forma una polémica de una situación en la que el origen ya está falseado", declaró Laporta en una entrevista brindada al medio español Els Matins.

Por otro lado, agregó su opinión acerca de la importancia de que todo esté bien con los ídolos: "El club tiene que tener una buena relación con el mejor jugador que ha tenido su historia. Hicimos lo que pudimos. Respeto su posición y el Barcelona siempre tiene la mano tendida porque sabe que es su casa. Siempre es bueno que vuelvan los que han hecho grande al club, como pasa con Xavi o con Guardiola", concluyó.

Lionel Messi fue víctima de una gran estafa por comprar un hotel

El reciente ganador del Balón de Oro 2021 compró en 2017 un hotel de cuatro estrellas perteneciente a la cadena Majestic pero en su momento no supo con qué se encontraría años más tarde. El lugar está pendiente de demolición por irregularidades en la construcción, por parte del empresario que lo vendió.

El astro argentino que se desempeña en el Paris Saint Germain pagó 30 millones de euros por la compra del inmueble. Desde el Ayuntamiento de la localidad costera de Sitges, afirmaron que sólo hay que derribar los balcones del alojamiento. Sin embargo su exdueño, Francisco Sánchez Rodríguez, sostuvo firmemente que para tirarlos abajo tendrán que demolerlo en su totalidad.