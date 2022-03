Mariano Closs apuntó contra Scaloni con una frase despectiva: "La mascota"

Mariano Closs apuntó contra Lionel Scaloni por una frase que lanzó sobre un jugador de la Selección Argentina antes del duelo ante Ecuador por las Eliminatorias.

Mariano Closs habló en la previa del partido entre la Selección Argentina y Ecuador por la última fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 y disparó sin filtro contra Lionel Scaloni. El periodista de ESPN analizó una frase del técnico argentino y la utilizó para criticarlo fuertemente en su programa. Horas después el elenco nacional, que igualó 1 a 1 ante el equipo de Gustavo Alfaro, demostró que los dichos del famoso relator estuvieron de más.

"Hay otros, son 23. Puede ser que sí. No me gusta hablar individualmente, sobre todo de Julián Álvarez, que es el chico de moda en Argentina. Y nosotros lo adoramos, lo queremos un montón y es un gran jugador", así se refirió el entrenador de la "Albiceleste" al delantero de River Plate en conferencia de prensa. A Closs no le gustó nada lo que dijo sobre la "Araña" y salió al cruce contra Scaloni.

Con algo de ironía, el periodista lanzó: "A mí me gustó la definición que dio. ¿Era Scaloni al que escuchábamos en el comienzo de la apertura? 'Lo adoramos a Álvarez' me sonó a 'es la mascota del equipo'. Bien, lo valora como jugador, es un pibe divino. 'Lo adoramos', dijo", lanzó el mencionado periodista cuestionando las palabras del técnico de la "Scaloneta" antes del duelo ante Ecuador, en donde el atacante convirtió el primer tanto del encuentro.

Con este comentario, el relator abrió el debate en la mesa de ESPN F12 y sus compañeros dieron sus opiniones. El primero fue Mariano Juan: "Sí, porque es el más chiquito de todos". Leo Paradizo sostuvo: "Scaloni lo convocó antes de la explosión en River, de ser considerado como el mejor del fútbol argentino". Por último Leo Gabes agregó: "Por eso para mí es clave hoy, porque si tiene un partido a la altura de lo que puede dar por la calidad de futbolista que es...".

Julián Álvarez debutó en la red y tuvo un emocionante abrazo con Messi

En la previa del partido había dudas sobre la presencia de Julián Álvarez en la Selección Argentina, pero Lionel Scaloni lo puso de titular y el delantero de River, que prontamente se irá al Manchester City, respaldó esa confianza del entrenador con un gol. Fue el debut goleador del delantero en la mayor.

El gol de Julián Álvarez llegó antes de los 25 minutos del primer tiempo. La jugada arrancó desde el sector izquierda con una escalada por ese sector de Nicolás Tagliafico que, luego de haber llegado al fondo, tiró el centro para que después de un control, el delantero argentino de media vuelta y defina de derecha ante la selección de Gustavo Alfaro, el ex técnico de Boca.