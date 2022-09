Marcelo Tinelli le respondió durísimo a Rubén Darío Insúa: "Estoy enojado"

Marcelo Tinelli rompió el silencio y le respondió a Rubén Darío Insúa luego de que el director técnico de San Lorenzo lo acusara de "ladrón". "Estoy enojado", le escribió por WhatsApp el conductor de Canta Conmigo Ahora al periodista Pablo Giralt. Qué dijeron los encargados de Fútbol juvenil de San Lorenzo.

La derrota de San Lorenzo contra River del domingo pasado no solo complicó al conjunto azulgrana en el campeonato local sino que hizo revivir una vieja pelea entre su director técnico y Marcelo Tinelli, que hace unos meses renunció a su cargo como Presidente de la institución. Lo que sucedió fue que al finalizar el partido, Insúa tuvo un entredicho con algunos plateístas y les reclamó que en vez de insultar al equipo, criticaran a Tinelli que "se robó todo".

Lejos de achicarse con los rumores de acciones legales que tomaría Marcelo Tinelli por el hecho, el técnico de San Lorenzo enfrentó a la prensa, trató al conductor de "cobarde" y lo acusó de "tomar represalias" contra sus hijos por un problema personal entre ellos. "Yo no tengo ningún problema personal con Insúa. En ese famoso partido cuando él me saca yo me reí", le escribió Tinelli al periodista Pablo Giralt por WhatsApp, en referencia a un amistoso del 2002 que habría sido el disparador de la pelea entre el exfutbolista y el conductor de televisión.

"Estoy enojado ahora porque me llamó ladrón", agregó Tinelli en su mensaje. Por otra parte, el conductor aseguró que "el tema" con Robertino era ajeno a él. Es que Insúa aseguró que Tinelli influyó en la decisión para que su hijo mayor no continuara en San Lorenzo en el 2015. El conductor explicó: "La determinación fue de (Fernando) Kuyumchoglu y (Hugo) Tocalli. Ellos mandaban el informe y como Presidente del Fútbol juvenil avalé su determinación".

Qué dijeron Kuyumchoglu y Tocalli

Involucrados por el expresidente de San Lorenzo, tanto Kuyumchoglu como Tocalli se refirieron a la no continuidad de Robertino Insúa en el Ciclón. "Cuando yo llegué no había ningún Insúa en San Lorenzo, creo que estaba a préstamo en Unión de Santa Fe. Nunca traté, nunca lo vi en Inferiores", aseguró Hugo Tocalli, excoordinador de Inferiores y secretario del fútbol profesional de San Lorenzo.

Por su parte, Fernando Kuyumchoglu también desmintió a Marcelo Tinelli. "A Robertino lo tuve en Cuarta y Reserva. El informe mío a fútbol profesional fue positivo. Le hicieron contrato por mi informe. Una vez que al jugador se le hizo contrato, ya no depende más del Director de Juveniles, sino de Fútbol Profesional", explicó el exdirector de las Juveniles del Ciclón.