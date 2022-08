La sorpresiva amenaza de ESPN a Daniel Arcucci: "Te rajamos"

Ante la ausencia de Vignolo en F90, la producción de ESPN sorprendió con una amenaza a Daniel Arcucci en pleno programa.

La producción de ESPN sorprendió a Daniel Arcucci con una inesperada amenaza el pleno programa en vivo. El periodista reemplaza a Sebastián Vignolo en la conducción del ciclo luego de que este último viaje por unos días a Europa y vivió un momento incómodo en el que también participaron sus compañeros. Oscar Ruggeri se prendió en la charla y reveló un detalle polémico en referencia al "Pollo".

Una vez que finaliza F12, conducido por Mariano Closs, habitualmente realizan el pase a F90 y durante varios minutos debaten acerca de los temas deportivos del día y de algunas cuestiones que poco tienen que ver con el fútbol. Desde el control le bajaron línea a Arcucci para que corte con este segmento, ya que se extendió más de la cuenta, y el panelista lo contó al aire. Esto desató las risas de sus colegas y dio lugar al insólito comentario del "Cabezón".

"Soy el técnico y me están haciendo una sugerencia. Me dicen 'Hacé esto si no te rajamos'. Y el tema es liberarlos. Es que soy interino, soy como el 'Negro' Ibarra. Yo estoy confirmado hasta el viernes, pero ojo si me va muy bien eh", soltó Daniel Arcucci sobre lo que le comunicaron por parte de la producción. Los integrantes del equipo periodístico escucharon atentamente las palabras del conductor y, con alguna que otra risa, opinaron.

El comentario más picante fue el de Oscar Ruggeri, quien agregó: "Esto que le dijeron al 'Chiquito' no se lo dicen al otro, al rubio de ojos celestes, porque se arma quilombo. Y el lunes no viene el rubio otra vez. El lunes a las ocho de la mañana estoy acá. El pase del lunes va a ser tremendo". Con estos dichos, el exjugador hizo referencia a que al Sebastián Vignolo no le hacen reclamos de ese estilo.

Mariano Closs explotó en vivo en ESPN

"Una cosa que pido por favor en las transmisiones de fútbol, no sé si pasa cuando yo hago los partidos los domingos. Le digo a la gente de este canal, a los de TNT y cuando hacemos los partidos de Libertadores, abran los micrófonos ambiente. Cuando los cierran parece ajedrez. ¿Cuál es el problema que tienen los que se encargan de las transmisiones? Es técnico", lanzó furioso Mariano Closs sobre su molestia con el sonido ambiente.

Por otro lado, y haciendo referencia a lo que fue el encuentro entre la "Academia" y el "Ciclón" por la Liga Profesional, el relator sostuvo: "En el partido de Racing contra San Lorenzo abrían y se escuchaba todo, cuando lo cerraban parecía un partido de Reserva. Yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo". Con esto último, el periodista hizo referencia a que no es la primera vez que sucede algo similar y dejó en claro que le molesta.