Mariano Closs explotó en vivo en ESPN: "Por favor"

Mariano Closs se quejó durante ESPN F12 por el sonido ambiente de las transmisiones de los partidos de fútbol en dicha señal y TNT Sports.

No se guardó nada: Mariano Closs explotó en vivo contra ESPN

Mariano Closs explotó de bronca en ESPN F12 por el sonido ambiente en las transmisiones de los partidos. El conductor aprovechó un momento del ciclo que conduce para mostrar su descontento con lo que sucede en los distintos encuentros que relata y no se guardó nada.

El periodista utilizó como disparador el cruce entre Racing y San Lorenzo de Almagro que se llevó a cabo el lunes 22 de agosto en el Cilindro de Avellaneda, ya que no es la primera vez que sufre algo similar con dicha cuestión. En el duelo de vuelta entre River y Vélez Sarsfield por la Copa Libertadores se cortó el micrófono, tanto él como Diego Latorre quedaron en silencio y sólo se escuchó a la hinchada del "Millonario" por varios segundos. Semanas después de aquel hecho, pero en su programa, Closs disparó con todo.

"Una cosa que pido por favor en las transmisiones de fútbol, no sé si pasa cuando yo hago los partidos los domingos. Le digo a la gente de este canal, a los de TNT y cuando hacemos los partidos de Libertadores, abran los micrófonos ambiente. Cuando los cierran parece ajedrez. ¿Cuál es el problema que tienen los que se encargan de las transmisiones? Es técnico", lanzó furioso Mariano Closs.

Por otro lado, y haciendo referencia a lo que fue el encuentro entre la "Academia" y el "Ciclón" por la Liga Profesional, el relator sostuvo: "En el partido de Racing contra San Lorenzo abrían y se escuchaba todo, cuando lo cerraban parecía un partido de Reserva. Yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo". Con esto último, el periodista hizo referencia a que no es la primera vez que sucede algo similar y dejó en claro que le molesta.

