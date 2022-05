La fuerte chicana de Mariano Closs Diego Latorre en ESPN: "Susceptible"

En medio de una discusión futbolera, Mariano Closs lanzó una picante chicana a Diego Latorre en el ciclo Equipo F de ESPN.

En medio de un debate futbolero en pleno Equipo F en ESPN, Mariano Closs lanzó una picante chicana contra Diego Latorre. La charla que se llevó a cabo se desarrolló en base a qué fútbol preferían los periodistas de la mesa: si el de Pep Guardiola en el Manchester City o el de Diego "Cholo" Simeone en el Atlético de Madrid y el comentarista dio su parecer sobre el DT de los "Ciudadanos".

Ambos estilos son totalmente diferentes y los integrantes del programa lo dejaron bien en claro con sus opiniones. Algunos a favor de los planteos del argentino en el elenco "Colchonero" y otros elogiaron el juego del español en el conjunto inglés. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue lo que el relator dijo sobre el exfutbolista con quien hace dupla en las transmisiones de la Copa Libertadores.

"¿En la final con el Chelsea cómo armó el equipo?", preguntó Mariano Closs refiriéndose al duelo decisivo de la UEFA Champions League del 2021 que el equipo de Guardiola perdió por 1 a 0. "Mal, y lo dijimos en ese momento que prescindió de un volante. Me extraña que me digas a mí, porque tengo un ojo crítico con cualquiera, a mí me da igual. Ese día que no puso a Rodri y puso a Gundogan de 5 lo criticamos antes del partido", le contestó Diego Latorre.

Tras escuchar estas palabras de su compañero, Closs tomó la posta nuevamente y lanzó: "No te estamos señalando. Se ha equivocado en momentos puntuales, lo que te quiero decir, no a Latorre. Bueno te estoy hablando a vos... Estás susceptible hoy". A lo que Latorre contestó: "Y pero no, me estás tratando de... que no lo critico, que es Dios. Pero lo admiro y lo critico".

El Pollo Vignolo justificó al árbitro de Always Ready vs. Boca y encendió la polémica

"¿Les digo algo? Con VAR lo corregían seguro. En la cancha es cobrable, en el partido es cobrable. En el partido estoy hablando, si soy el árbitro es cobrable. Lo vemos por la repe 'Cholo', por eso. Pero es cobrable. El arquero le da con la rodilla a la pelota y después se lo traga a Salvio. Que quede claro, para mí no es penal pero en el partido para el árbitro sin VAR, no es que se comió un penalazo", expresó Sebastián Vignolo en ESPN F90.

Con este triunfo, los dirigidos por Sebastián Battaglia se acercaron a la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores a dos duelos del final de la fase de grupos. El gol de Eduardo "Toto" Salvio le dio tranquilidad al "Xeneize" pensando en lo que se viene y restan dos jornadas para definir si avanzan o no de ronda. El próximo 17 de mayo recibirán en La Bombonera a Corinthians y una semana después a Deportivo Cali de Colombia.