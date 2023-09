La insólita comparación del Pollo Vignolo como jugador con este Boca: "A la mierda"

Insólitamente, el Pollo Vignolo se comparó en su etapa de jugador con el Boca actual de Jorge Almirón. La curiosa opinión del conductor en su programa de televisión ESPN F90.

Sebastián "Pollo" Vignolo recordó su etapa como jugador amateur y se comparó insólitamente con este Boca de Jorge Almirón. El conductor de ESPN F90 volvió a protagonizar un momento curioso en vivo y elogió al "Xeneize" porque "no brilla pero es un equipo duro que sabe jugar la Copa Libertadores". Y disparó el debate con sus compañeros durante la edición de su programa de televisión del martes 12 de septiembre de 2023.

Para profundizar su opinión al respecto, el periodista deportivo de 48 años se puso como ejemplo cuando citó su breve ciclo como futbolista en las divisiones inferiores, aunque no pudo cumplir el máximo anhelo de llegar a la Primera División. Atentamente, lo escuchaban los colegas Federico "Negro" Bulos, Morena Beltrán, Diego "Chavo" Fucks, Carlos "Cai" Aimar, Damián Manusovich, Marcelo "Cholo" Sottile, Marcelo Espina y Daniel Arcucci.

El Pollo Vignolo recordó su etapa como jugador y se comparó con Boca: "Medios troncos"

Como parte del debate después de la entrevista a Juan Román Riquelme en el canal, el relator llenó de elogios al equipo de Almirón y utilizó un ejemplo extraño: "Yo jugaba en un equipo, que era la categoría 1975 de Parque. Éramos, la verdad, medios troncos. No nos sobraba nada". Al instante, repasó que "de hecho, de esa categoría no llegó nadie a la Primera", aunque rememoró: "Ganábamos, no sabíamos cómo pero ganábamos".

"Me acuerdo que pasaba que después jugaba la ´76 y los padres se iban quedando, decían ´quedate que esta juega bien´. Cuando empezábamos nosotros, ¡se iban todos a la mierda!", se sinceró el líder de F90. "De verdad. Cuando salíamos los ´75 a la cancha, yo creo que hasta nuestros viejos se iban al buffet", bromeó el cordobés.

El Pollo Vignolo, siempre hablando sobre Boca en ESPN.

"Pero éramos duros, teníamos mucho amor propio, le metíamos mucha voluntad, corríamos, éramos ordenados. Sabíamos que el 5 la peinaba para atrás y yo tenía que picar, el arquero atajaba bien, el 3 te mataba a patadas, el 2 te mataba a patadas... Ganábamos", repasó el "Pollo" Vignolo. Además, destacó que "los rivales decían ´a estos les ganamos´". "¡Y no perdíamos! Vos me decís: ´¿Y cómo ganaban?´. ¡Y qué se yo, seríamos duros! Para mí, Boca es duro", concluyó el relator.

