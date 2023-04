La furia del Cai Aimar por River que descolocó al Pollo Vignolo: "No podés insultarnos"

Mientras debatían acerca del debut del River de Martín Demichelis en la Copa Libertadores, El Cai Aimar gritó y descolocó al Pollo Vignolo, el conductor de ESPN F90.

Carlos "Cai" Aimar descolocó a Sebastián "Pollo" Vignolo en ESPN F90, mientras debatían en vivo acerca del debut del River de Martín Demichelis en la Copa Libertadores 2023. Fiel a su estilo verborrágico, el entrenador se exasperó porque el editorial del conductor del programa estuvo vinculada con el paralelismo entre el equipo actual y el multicampeón de Marcelo Gallardo.

El extécnico de Boca les pidió a sus compañeros del panel dejar de comparar, lo cual generó una caliente discusión en la que también intervinieron Diego "Chavo" Fucks, Federico "Negro" Bulos y Daniel Arcucci. "El Millonario" visitará en el encuentro inicial del Grupo D a The Strongest de Bolivia en la altura de La Paz, en la zona que completan Fluminense de Brasil y Sporting Cristal de Perú.

El Cai Aimar estalló contra El Chavo Fucks y descolocó al Pollo Vignolo: "¿Qué carajo?"

Mientras todos en ESPN F90 intercambiaban opiniones acerca del conjunto actual de "La Banda" con relación al anterior del "Muñeco" en la apertura del ciclo, Bulos se cansó: "¿Pero qué tenemos que hablar de Gallardo? ¿Puedo disentir? ¡Me parece raro, porque hoy juega el River de Demichelis!". "¡Pero está Demichelis, claro!", coincidió Aimar. "¿No se puede hablar de Gallardo acá? ¡No puede ser que no se pueda hablar de Gallardo en este programa!", se quejó el conductor.

"Quédense tranquilos que no va a dirigir, está tranquilo en su casa...", los chicaneó el presentador. "¿Por qué no comparamos a Gallardo con Demichelis cuando empezó?", insistió Fucks. "Los que dicen ´no comparen´ son los exfutbolistas, que tienen pereza intelectual", disparó por su parte Arcucci. "¿Pero qué necesidad tenés de comparar? ¿Cómo carajo comparás, a ver? ¡Para decir que tenés razón no podés insultarnos a nosotros eh, pará!", protestó el DT. "Pereza intelectual no es un insulto, eh", se defendió el periodista.

El caliente debate entre El Cai Aimar y El Chavo Fucks.

"¡Pareciera que uno habla bien de este porque habla mal del otro!", lo cruzó el ex Rosario Central. "Cuando te dicen que no hay que comparar a (Lionel) Messi con (Diego) Maradona... ¡Tibios! ¡Sí se puede comparar! Y tenés todo el derecho del mundo a que uno te guste más que el otro", irrumpió "El Chavo". "¿Pero quién te dijo que no se puede comparar? Maradona fue el mejor en su tiempo y Messi en el suyo, ¿para qué carajo los querés comparar?", se enfureció Aimar para terminar.