La brutal acusación de Azzaro contra Ruggeri: "Se le nota"

Flavio Azzaro acusó fuerte a Oscar Ruggeri en sus redes sociales luego de los elogios del ex jugador sobre la victoria de la Selección ante México en el Mundial de Qatar 2022.

Flavio Azzaro lanzó una fuerte acusación contra Oscar Ruggeri y lo cuestionó luego de la victoria de la Selección ante México en el Mundial de Qatar 2022. El periodista hincha de Racing atacó a su colega, quien en varias ocasiones criticó al equipo de Lionel Scaloni antes de que gane la Copa América en 2021 y la Finalissima en 2022. Por supuesto, con el resultado positivo en la segunda fecha de la fase de grupos, el "Cabezón" llenó de elogios al equipo.

Las discusiones entre los periodistas vía redes sociales y en los canales ya es costumbre y el campeón del mundo en México 1986 no duda en responder cuando lo liquidan. Sin embargo, todavía no hizo una devolución al respecto por los polémicos dichos de Azzaro horas después del triunfo de la "Scaloneta" que llamaron la atención en Twitter.

"En ningún Mundial, jamás, se puso la camiseta de Argentina. Jamás. Ahora que quedó expuesto y la gente le sacó la ficha, finge pasión. Quiere que pierda Argentina. Se le nota, lo dijo y se sabe", escribió Flavio Azzaro en su cuenta de la red social del pajarito y los miles de comentarios no tardaron en llegar. La mayoría fueron en contra del periodista, ya que le recordaron lo logrado por el "Cabezón" en la "Albiceleste" y muchos otros lo que él expresó sobre Lionel Messi tiempo atrás acerca de que "le hacía daño a la Selección".

De hecho, no es el único trofeo que el ex defensor de River Plate levantó a nivel internacional. Dos Copas América (1991 y 1993) y una Copa Confederaciones (1992) son los tres títulos que ganó además de la del Mundo ganada en 1986. Al margen de su opinión acerca del equipo, las estadísticas desmienten las palabras del periodista, quien atacó duramente a Ruggeri. Igualmente, el ex futbolista fue uno de los más críticos a la hora de sentenciar al combinado nacional cuando las cosas no iban bien.

El Pollo Vignolo y el insólito ataque a Ramón Díaz

Sebastián Vignolo le hizo una insólita propuesta a Oscar Ruggeri en vivo durante ESPN F90 desde Qatar en la previa del inicio del Mundial. Luego de un debate futbolero sobre la Selección Argentina y lo que será su participación en la Copa del Mundo, el conductor sorprendió a todos con sus dichos para con el "Cabezón". Para colmo, el sonido que hizo luego de su consulta al exjugador no lo favoreció para nada. desdeen la previa del inicio del. Luego de un debate futbolero sobre lay lo que será su participación en la, el conductor sorprendió a todos. Para colmo, el sonido que hizo luego de su consulta al exjugador no lo favoreció para nada.

"Señores, tenemos que hacer una pequeña pausa. Estamos aquí en vivo en La Perla, esto es F90. Por supuesto después volveremos a las siete de la tarde con Equipo F con Mariano y toda la gente. Hacemos una pausa muy cortita y... quiero que vayamos a fumar eso. No es nada tóxico. Hay muy buenos sabores", lanzó Sebastián Vignolo como pregunta a Ruggeri y a sus colegas. Lo llamativo de esta "propuesta" fue el ruido que emitió el "Pollo" en ese momento.