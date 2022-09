Horacio Pagani se descargó tras la pelea con Distasio en El Trece: "No le permito"

El descargo de Horacio Pagani tras la pelea con Nicolás Distasio en vivo en Pasión por el Fútbol, el programa de televisión de El Trece. El video.

Horacio Pagani protagonizó un fuerte descargo después de la pelea con Nicolás Distasio en vivo en Pasión por el Fútbol, el programa de televisión de El Trece. El periodista deportivo de 78 años publicó un video con breves palabras al respecto a través de su cuenta oficial de Instagram (@soypagani).

El comunicador que también trabaja en TyC Sports (Estudio Fútbol) y en El Nueve (Bendita) pidió disculpas, aunque al mismo tiempo aclaró que no tolera insultos de ese tipo al aire. Es que su colega, que cubre la actualidad de River, lo calificó de "ridículo", motivo por el cual él se enojó y se cruzó del otro lado del estudio, donde amagó con pegarle una trompada.

El descargo de Pagani tras la pelea con Distasio en El Trece: "Me fui al pasto"

En el mensaje para comentar la grabación en modo selfie se puede leer: "Hola, amigos... Pido disculpas por la destemplada reacción en el programa de ayer a la medianoche". "Pero aclaro que a esta altura de mi vida y de mi profesión, no puedo aceptar la falta de respeto", agregó.

Ya en la filmación de sí mismo desde su casa, el periodista remarcó: "Quiero pedir disculpas porque me fui al pasto, sin ningún tipo de dudas, en el programa de televisión del domingo a la noche". Sin embargo, puntualizó: "Pero también quiero dejar en claro que a esta altura de mi vida, con la trayectoria que creo que construí en 56 años de periodista, no le permito a nadie que me falte el respeto".

Incluso, profundizó: "Me considero un tipo con códigos y abierto a cualquier tipo de discusión, pero no puedo permitir que me falten el respeto". Luego de la publicación le comentó Esteban Edul, su excompañero en TyC, con quien también tuvo fuertes cruces al aire: "Horacito querido, al final nuestras peleas eran livianitas. No te calientes más".

El comentario de Esteban Edul al pedido de disculpas de Pagani en Instagram.

El análisis de Pagani del Superclásico

No obstante, lo anterior no fue todo en el video. De hecho, el protagonista aclaró: "Quería hablar del triunfo de Boca sobre River". Con cuestionamientos de por medio a Marcelo Gallardo, el entrenador del "Millonario", el periodista completó: "¿El partido? Fue flojo y Boca tuvo la virtud de impedir el juego de un River con una insólita formación, que no mejoró con los tres cambios simultáneos que realizó. Gran gol de (Darío) Benedetto y justa victoria de un equipo que recuperó algo de su vieja mística".