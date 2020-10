Fantino vs. Miguel Simón: los desopilantes memes de la pelea en ESPN

La tensa discusión en vivo entre el conductor de ESPN FC Show, Alejandro Fantino, y el periodista Miguel Simón fue uno de los temas más comentados en las redes sociales y varios usuarios aprovecharon el momento para desplegar su ingenio en los memes.

El nuevo debate futbolístico de ESPN tuvo un momento acalorado cuando Fantino le apuntó a Simón por unas declaraciones que realizó al medio Enganche que no fueron de su agrado. En concreto, en la entrevista publicada por el medio deportivo, Simón negó estar incómodo en el ciclo y aseguró: "Cada uno va por su calle. Tengo compañeros que de verdad hacen muy bien su trabajo. Alejandro es buenísimo haciendo su trabajo. Él lo sabe. Alejandro no hace lo que hago yo, pero yo de ninguna manera puedo hacer lo que hace él, que lo ejerce fenómeno".

"Yo no puedo animar el show. Me encantaría, eh. Pero no puedo. Soy malo en eso. Ojalá aprenda. A mí me encanta construir ahí. Ayuda. Pensar de diferentes maneras, si se puede construir, es buenísimo. Tampoco quiero imponer mi opinión. Ni loco. Es fútbol. Y me encanta que me hagan ver otras cosas", agregó.

“Me gustaría saber qué hago yo con respecto a lo que haces vos. Porque leí una declaración tuya en la semana que decís: ‘Fantino hace otra cosa diferente a la mía’. ¿Qué hago yo? ¿Tengo una carnicería? ¿Tengo una panadería? ¿Qué hago yo?”, apuntó el ex Animales Sueltos.

Con mucha calma, Simón se corrió de la polémica y le explicó: "No, vos conducís, como lo dije en la nota, de la mejor manera...". Sin embargo, la respuesta no convenció a Fantino, quien se mostró molesto porque lo llamen conductor y no periodista.

"No... A lo que yo me refiero cuando voy por otra calle es que yo voy a veces con un dato que vos no sé si lo despreciás o lo subestimás o no lo considerás. Buscar un dato no es hacer periodismo bien o mal. ¿Entendés?", volvió a señalar el histórico relator de la Champions League. Y subrayó: "A eso voy: yo voy por una calle con algunos datos que vos te sorprendés, que no es la calle que vos transitás porque no te gusta y tenés todo el derecho de subestimar o despreciar el dato. Has sido muy exitoso sin usarlo. No te quiero imponer".

Las contestaciones no le alcanzaron a Fantino, que estiró durante largos minutos una discusión de la que Simón salió mejor parado. Al menos así lo consideraron en las redes, donde estallaron los memes del tema, y todos fueron a favor del relator.

Los memes por la pelea entre Fantino y Miguel Simón