Fabián Poroto Cubero se quebró en vivo en Telefe, en Cortá por Lozano: "No hay nada"

Fabián "Poroto" Cubero se quebró en vivo en la televisión en Telefe, en Cortá por Lozano, al hablar de su retiro del fútbol. La crisis al aire junto a Verónica Lozano y a su pareja "Mica" Viciconte.

Fabián "Poroto" Cubero vivió un momento dramático en Cortá por Lozano (Telefe), cuando recordó su retiro del fútbol profesional a finales de 2019. El exjugador de 44 años se quebró al aire en la televisión ante una pregunta de la conductora Verónica Lozano, con su pareja Micaela Viciconte al lado.

El exlateral derecho no pudo soportar la tristeza al recordar que ya no juega más y que ya no le dedica cada día de su vida al deporte que practicó desde muy pequeño. Además, recordó lo que sucedió con su frustrado homenaje en el estadio José Amalfitani de Vélez, donde es uno de los máximos ídolos históricos yua que vistió esa camiseta durante 22 temporadas en la Primera División. Allí disputó 633 partidos oficiales, con 17 goles anotados y 7 títulos conseguidos.

El llanto de Cubero en vivo en Telefe: "Siempre me agarra este bajón"

Cuando "Vero" Lozano le comentó que "se viene un partido de despedida", el exdefensor lo corroboró: "Sí, sí. Lo habíamos organizado para el 2020, yo me retiré en diciembre de 2019". "En 2020 teníamos todo súper organizado, súper avanzado, y cayó la pandemia. Entonces, tuvimos que suspender", detalló además el ex-Tigres de México.

Con relación a ese encuentro que por ahora no pudo concretarse, "Poroto" repasó que "había mucha gente que había comprado las entradas" y reconoció: "Entonces me sentí un poco en deuda con esa gente también, porque es una fiesta". "Yo sólo lo que repito es que no sea mi partido despedida simplemente, sino que sea una fiesta porque yo estuve 22 años en el club y la realidad es que va a venir mucha gente histórica del club", pidió.

Ante las preguntas en Cortá por Lozano, Cubero contó lo que significa "El Fortín" para él: "Imaginate. Desde 1998, que fue el primer título que ganamos, hasta el 2019 que me retiré... Son muchos años. Y hay mucha gente que tiene el deseo, también, de venir a jugar al Amalfitani. Muchos compañeros que hemos tenido en toda esta historia, y está bueno que sea una familia". Incluso, expresó: "Vélez es una gran familia, y esa fiesta queremos que sea una familia también".

No obstante, el instante más emotivo de la nota llegó sobre el final de la misma, cuando Lozano le consultó por su adiós al deporte profesional hace más de tres años. "Me movlilza mucho porque es la profesión que hice toda mi vida y...", comentó "Poroto", momento en el que se quebró y comenzó a lagrimear.

Mientras la presentadora intentaba consolarlo con sus palabras, el invitado admitió: "Siempre me agarra este bajón cuando hablo. Porque vos tenés un trabajo y cambiás de empresa y vas a otra, a otra, y seguís haciendo lo que te gusta. En este caso no...", agregó, visiblemente conmovido. Y cerró con el concepto de que "una vez que dejás de jugar al fútbol, no hay nada como eso".