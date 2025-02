Estafaron a un periodista deportivo y le sacaron casi dos millones de pesos

Una triste noticia se conoció en estas últimas horas y tiene que ver con un periodista deportivo que, para muchas personas fanáticas del tenis, es muy conocida. Se trata de Guillermo Salatino, de 80 años, que en las últimas horas fue víctima del reconocido "cuento del tío" y, de esta forma, fue estafado de la peor manera.

El periodista deportivo fue estafado en su buena fe por una estafa y, de esta manera, cayó en la trampa a través del Instagram de su propia cuenta. En este caso, no fue por una llamada telefónica recibida sino por una oferta que él mismo vio en un reel de Instagram y que terminó en una llamada telefónica. Estuvo hablando 40 minutos y, finalmente, fue estafado tras haberle entregado una serie de datos.

En una charla con el diario Clarín, el periodista indicó: "Soy un pelotudo. No me puede pasar esto a esta edad. Al principio me hicieron preguntas lógicas, como cual era mi nombre, número de DNI y si era socio de YPF. Después las preguntas empezaron a ser cada vez más sospechosas". En este sentido, en algún momento le piden que entre a la cuenta del homebanking del Banco Nación y ahí cayó en la estafa. "Poco después desaparecieron de mi cuenta más de $1.800.000".

Consejos para prevenir el fraude bancario en línea

Los métodos utilizados por los estafadores son variados y van desde correos electrónicos y mensajes de texto hasta llamadas telefónicas, todos con el fin de confundir y presionar a sus víctimas para que actúen de manera impulsiva. Una de las últimas investigaciones fue llevada a cabo por Fortinet, empresa dedicada a ciberseguridad, que semanas atrás publicó su segundo reporte del 2023. Los números no dejan de sorprender: más de 1.200 millones de intentos de ciberataques en Argentina se hicieron durante el primer semestre del actual año.

Uno de los casos mas conocidos es el de la personificación: Los delincuentes se presentan como ejecutivos bancarios y plantean escenarios de urgencia que requieren una respuesta inmediata, como la necesidad de actualizar datos personales o la existencia de movimientos fraudulentos en la cuenta. Ante esto, la calma y la verificación de la autenticidad de los mensajes son esenciales. Errores ortográficos o enlaces sospechosos suelen ser indicativos de fraude. Si la comunicación es telefónica, es vital no proporcionar ni confirmar datos personales y contactar directamente con los canales oficiales del banco para verificar la información.