El video viral del Pollo Vignolo sobre Alexis Mac Allister por el que lo destrozaron

Alexis Mac Alllister está a un paso de Liverpool y muchos recordaron en las redes sociales cuando El Pollo Vignolo lo trató de mercenario por haber dejado Boca rumbo a Brighton. Los palitos de los usuarios contra el conductor.

A finales de 2019, Sebastián "Pollo" Vignolo fulminó a Alexis Mac Allister en la televisión por haberse marchado de Boca rumbo a Brighton tras apenas seis meses en el club. Molesto porque el mediocampista había abandonado al "Xeneize" camino a un equipo menor de la Premier League, el conductor de Fox Sports en ese entonces liquidó al jugador y quedó en ridículo con el correr del tiempo.

El relator que actualmente comanda F90 y Equipo F en ESPN castigó al volante y hasta ninguneó a la institución británica porque no tiene una gran historia en la Primera División de Inglaterra. Con el futbolista a un paso de Liverpool por alrededor de 60 millones de euros, tras haber sido campeón del mundo con la Selección Argentina, volaron los palos contra el periodista deportivo a través de las redes sociales.

Cuando El Pollo Vignolo liquidó a Mac Allister por haberse ido de Boca: "¿La plata tiene que manejar todos tus movimientos?"

En diciembre de 2019, el conductor disparó en Fox Sports: "Mucha gente hoy debate... ´Che, ¿Mac Allister estuvo bien, estuvo mal?´. ¿Hace bien en irse a Brighton, que no sé si nombrarlo?". Con relación al conjunto europeo, el relator opinó que "con todo respeto, la verdad que al lado de Boca no compite...". "Yo creo que Mac Allister, la primera vez que salga a la cancha, va a decir: ´¿Es esto?´", insistió.

Luego de aquello, Vignolo entrevistó a Mac Allister en Brighton.

"Ahora, muchachos... ¿La plata hace todo? ¿La plata tiene que manejar tus movimientos? ¿La plata, emocionalmente, es lo que hace feliz a un ser humano?", profundizó "El Pollo" Vignolo, con un tono imperativo. "¿O muchas veces hay que dejarla de lado y decir: ´No, a mí me hace feliz esto. Que me puteen, que me alienten, pero me hace feliz esto?´", concluyó con una clara postura en contra del mediocampista y a favor del "Xeneize" en esa época. Sin embargo, no hubo rencor por parte del deportista, ya que en 2022 el presentador lo entrevistó para Star+ en Brighton en la previa a la Copa del Mundo.

