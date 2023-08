El Pollo Vignolo sigue en crisis y peligra en ESPN: "El nuevo Fantino"

El Pollo Vignolo sigue en crisis y peligra en ESPN por el bajo rating, por lo que ya lo comparan con Alejandro Fantino en el canal de televisión. El papel de Mariano Closs, Diego Latorre y Marcelo Espina.

Sebastián "Pollo" Vignolo no para de caer en la consideración de ESPN y cada vez tiene menos lugar con el correr de los meses. Ahora, el relator y conductor de F90 y Equipo F directamente podría quedarse sin las transmisiones de los partidos de fútbol en la televisión, por lo que sólo pasaría a comandar los mencionados programas.

Con Mariano Closs cada vez con más lugar en la señal perteneciente a Disney Argentina por las repercusiones positivas que tienen sus relatos en el público en las redes sociales, la dupla con Marcelo Espina está cada vez más consolidada. Por lo tanto, los partidos de Boca y River cada fin de semana a nivel nacional podrían pasar a ser de "Marianito", quien ya cuenta con los mejores encuentros de la Copa Libertadores también.

El Pollo Vignolo sigue en caída libre en ESPN: "Va a volar por los aires"

De acuerdo con Flavio Azzaro en El Loco y el Cuerdo, el líder de F90 y Equipo F "va a volar por los aires porque no está capacitado". El periodista deportivo comenzó el relato con la información de que "está revolucionado el boliche en la corpo" y explicó que "el fin de semana había tres partidos para transmitir y a Diego Latorre lo dejaron a un costado". Incluso, aseguró que "los números no dan, la gente se bajó del Pack (fútbol) en muchos casos" y que "la dupla Closs - Espina va bien, es aceptada".

Al mismo tiempo, aseguró que "Latorre puede llegar a entrar en el combo loco" y que "Vignolo pierde mucho peso, está muy devaluado". "Latorre, de acuerdo con lo que piensa Juan Cruz Ávila (el productor principal), se tomó algunos días más de los que se tenía que tomar y está un poquito relajado. Lo corrieron de estos tres partidos", puntualizó Azzaro. También resaltó que "si no hay ningún cambio en estas próximas horas, en la planilla no estaba Latorre".

Closs y Espina, cada vez mejor considerados en ESPN.

Flavio destacó que "Ávila sabe que la pantalla está apagada, que no le encuentran la vuelta y que están a décimas de diferencia con TyC Sports". "Estamos viviendo una etapa de cambios, la están empezando a sentir, la gente no les cree, cada vez hay más gente que está virando a otros sitios", precisó el ex Crónica y América TV. Además, opinó que "es mucha la plata que se gasta para todo este circo".

"Closs no es el tipo que viene Ávila, le dice ´decí esto´ y él lo dice... Vignolo sabe que, para mantenerse, tiene que ser un soldadito de Ávila", lo cruzó Azzaro. En esa línea, comparó a Fantino con "El Pollo" porque "en algún momento, Fantino a Ávila le dejó de servir en América, lo mismo le va a pasar a Vignolo... Porque vos tenés que ser persona. Cuando vos sos un soldado de Ávila, te expone, y cuando le dejás de servir te va a pegar una patada en el orto".

Acerca de este tema, Flavio resaltó que "Vignolo no le sirve a Ávila porque no está capacitado para bajar línea, es bruto. Y menos si la línea que querés bajar es contra la Selección Argentina". "Son tipos que no se bancan las puteadas, los putea uno y viven encerrados, abstraídos de la realidad", amplió. Acerca de F90, indicó que "ese programa perdió muchísima audiencia y muchos de esos periodistas están acabados, desesperados". "Cuando termina el programa y no saludás a los de atrás de cámaras, te vas corriendo, nunca se te ocurre preguntarle al de al lado cómo está... ¿Dónde va a laburar Vignolo después, quién le va a pagar lo que le paga ESPN a Vignolo?", remató Azzaro.