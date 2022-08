El Pollo Vignolo se pudrió y apuntó contra los jugadores de Boca: "Ponerle ganas"

Sebastián "Pollo" Vignolo realizó su clásico editorial en ESPN F90 y apuntó contra los jugadores de Boca Juniors por el rendimiento en los últimos partidos.

Sebastián Vignolo se enojó en vivo durante ESPN F90 y lanzó una feroz crítica para los futbolistas de Boca Juniors en su clásico editorial. El conductor no se guardó nada y mostró su bronca por los malos resultados del equipo dirigido por Hugo Ibarra en la Liga Profesional tras la eliminación de la Copa Libertadores de América. El "Pollo" hizo foco en la dura caída ante Patronato en la fecha 11 del mencionado certamen.

Es que desde el 5 de julio, cuando el conjunto "Azul y Oro" cayó ante Corinthians por el certamen continental, Sebastián Battaglia abandonó su cargo de técnico y acumulan tres triunfos como local y tres derrotas en condición de visitante. En todos los encuentros se vio a un Boca diferente y con un flojo desempeño, pero igualmente sumó de a tres en La Bombonera, donde no dejó dudas que se hace fuerte.

"Yo no sé si soy bueno o malo, no tengo la más mínima idea. Ahora lo que sí sé es que tengo ganas. Si hay algo que no me gusta es el desgano, no me va en cualquier trabajo o función. Ponele ganas, porque ponerle ganas no pasa por una cuestión de condiciones, no es que se nace con ganas. Las ganas es una búsqueda. Yo no soy un tipo que tenga condiciones, no fui un tocado en ninguna de las cosas que quise hacer como jugar al fútbol o haciendo periodismo", sostuvo Vignolo.

Y agregó: "Yo creo que el desgano pasa por una parte emocional. No por algo que te da la naturaleza. ¿Saben qué me hacen ruido? Yo sé que la Copa Libertadores es el premio mayor, sé lo que genera. Ahora, yo creo que en Boca está pasando algo llamativo después de la eliminación y no pasa por el técnico. Hay futbolistas que no encuentran motivación. Creo que para ir a Patronato o a la cancha Argentinos Juniors no encuentran motivación, no se mueren por jugar ese partido".

La fuerte crítica del partido de Boca ante Patronato

Por otro lado, el "Pollo" dejó un consejo para Ibarra y habló de la goleada sufrida ante Patronato: "Noto que hay un equipo desganado cuando sale de la cancha. Yo empezaría a poner el foco porque la cabeza es cada vez más importante. Empezaría siendo psicólogo y después técnico, ver cómo están desde lo emocional y después veo lo futbolístico. Si es este el problema puede seguir Ibarra, atajar Javier García, volver Navarro Montoya. Si este es un grupo de futbolistas que le da lo mismo, le va a costar levantar".

Y lanzó: "¿No será que Boca tiene futbolistas desmotivados que sintieron que al perder la Libertadores ya no tienen mayores desafíos? ¿Qué vestir la remera de Boca no es un desafío que los vuelva locos? Porque hay una frase hecha 'En Boca nunca hay amistosos'. Boca el otro día salió a jugar un amistoso y Patronato una final y le hizo precio".