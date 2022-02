El Pollo Vignolo liquidó al aire al Negro Bulos en ESPN F90: "No me corras"

El "Pollo" Sebastián Vignolo se peleó al aire de ESPN F90 con Federico "Negro" Bulos en medio de un debate sobre Boca Juniors.

Boca Juniors enfrentará a Independiente este sábado 26 de febrero en Avellaneda y Sebastián Battaglia prepara varios cambios. El DT meterá mano en el equipo que venció a Rosario Central en cancha de Vélez por la fecha 3 de la Copa de la Liga Profesional. Sobre este tema debatieron en ESPN F90 y se dio un fuerte cruce entre el conductor, Sebastián "Pollo" Vignolo, y Federico "Negro" Bulos en el que no se guardaron nada.

Aaron Molinas se perfila para ser titular y reemplazar a Eduardo "Toto" Salvio, quien no tiene un gran nivel desde el comienzo del torneo. Aunque, también está en los planes del entrenador utilizar en ese sector del mediocampo al "Pulpo" Diego González. Igualmente, la charla se centró en el nivel que mostró la joven promesa del "Xeneize". Bulos lo elogió por demás y el "Pollo" fue el primero en salir al cruce para dar su opinión al respecto.

"Me gusta ese jugador, es dinámico", afirmó el "Negro" acerca de Molinas. Vignolo fue al hueso y le respondió: "Cuando se jugaba sin público, el pibe la rompía toda. Después, normal... tuvo que jugar con gente". Rápidamente Bulos lo cruzó: "Otros grandes también tuvieron que jugar con gente. Ahora y años atrás también". A lo que el conductor del ciclo de ESPN respondió: "Yo soy de los primeros que dijo que es un fenómeno, así que no me corras".

Y agregó: "No me corras porque debo ser el periodista que más banca a los pibes y de eso estoy orgulloso". Marcelo "Cholo" Sottile se metió y apuntó contra el "Pollo": "¿Quién te dio ese título? ¿Dónde te graduaste?". El relator le contestó: "Yo me lo di. Banco a las divisiones inferiores. Que no se enoje Arboleda (guardametas de Newell's) conmigo porque es un fenómeno. Pero no puedo creer que en las inferiores de Newell's no saquen un arquero. Voy a armar para Equipo F una charla sobre equipos de inferiores".

El "Negro" se quedó con la sangre en el ojo por la respuesta de su compañero y lanzó: "Ayer me nombraste y quiero mi derecho a réplica porque vos me atacaste". Vignolo evitó el tema y le respondió: "Hablemos el lunes. Porque hoy es corto el programa y mañana también. El lunes hablamos después de la fecha que ya jugaron Independiente y Boca, River y Racing".

Tenso cruce entre El Chavo Fucks y Vignolo por Riquelme

"Bielsa llevó a Verón y Aimar, que son dos futbolistas excepcionales que hicieron una carrera europea si querés mejor que la de Riquelme. Digamos toda la historia: 'no llevó a Riquelme'. Lo puso en un partido previo con Gales y se lo comió un ignoto jugador de Gales", exclamó Fucks, quien recibió decenas de críticas en redes sociales por parte de los hinchas de Boca. Incluso, hasta el "Pollo" Vignolo lo cruzó: "Para mi en el fútbol antiguo, fútbol moderno y fútbol del futuro Riquelme juega siempre".

Sin quedarse callado, y respondiéndole a su compañero y conductor de F90 en ESPN, "El Chavo" Fucks remató: "Aimar y Verón están a la altura de Riquelme, para mí. Si Riquelme jugó en Boca y decimos Bielsa no llevó a Riquelme, 'qué burro'. ¡No! Llevó a Ortega, a Verón, a Aimar, a Crespo, a Batistuta. Llevó jugadores para jugar de otro modo y también eran cracks".