El Pollo Vignolo explotó contra el Chavo Fucks en ESPN: "Una falta de respeto"

Sebastián "Pollo" Vignolo explotó contra Diego "Chavo" Fucks en pleno ESPN F90 durante un picante debate sobre Boca Juniors y la eliminación de la Copa Argentina a manos de Patronato.

Sebastián Vignolo explotó en vivo contra Diego Fucks en ESPN F90. En medio de un debate picante tras la eliminación de Boca Juniors de la Copa Argentina a manos de Patronato, el conductor se cruzó con el columnista luego de dar su opinión sobre la idea de juego de Hugo Ibarra para el encuentro. Es que el "Pollo" analizó la derrota por penales y le retrucó al "Chavo", quien planteó una consulta sobre el cambio de arquero que no hizo el DT.

"Se entiende lo que hizo Boca. Los jugadores estaban fundidos. Lo que sí podemos analizar es que en Boca no pasa nada. Salió campeón hace dos días, no tiene ninguna deuda. Nadie va a estar contento cuando un equipo pierde. Me parece que es el cierre de algunos futbolistas que no dan para jugar en Boca. Le dan oportunidades y no dan. Le costó a Roncaglia, por ejemplo", sostuvo Vignolo al aire y abrió la charla.

El que primero respondió fue Marcelo "Cholo" Sottile: "Para mí no fue una mala elección los suplentes en lugar de los titulares porque los titulares estaban agotadísimos. En la analogía de la nafta no es que están llegando con lo justo, están llegando con el olor. Sí hay una cuestión extraña y debatible son los cambios. Si vos comprobaste que un futbolista como Orsini no le dio para jugar en Boca, andá primero con los pibes".

Sin embargo, el "Chavo" fue contundente y el "Pollo" Vignolo se enfureció: "Patronato es un buen equipo, no podés darle ventaja. Yo estoy de acuerdo con el 'Cholo'. Me parece bien que ponga suplentes porque Boca acaba de ganar un campeonato, ganó con Gimnasia jugando más o menos, con Aldosivi mal, muy mal con Independiente, pero venía medio complicado. Lo que yo reprocharía es... ¿Por qué no puso a Rossi para atajar los penales?". Con esto, el panelista hizo referencia a que Javier García fue el arquero de Boca durante los penales y el "Patrón" cortó una larga racha del "Xeneize" por esa vía de la mano de su portero titular.

El conductor se sacó y le respondió enojado: "No, sería una falta de respeto. No chicos. Perdoname, es una falta de respeto". Quien nuevamente puso paños fríos a la situación y defendió a su compañero fue el propio Sottile, quien aseveró: "Lo que estoy en contra es de este concepto antiguo de que se puede cambiar un ejecutante y nos parece genial... ahora un especialista en penales, tenés una definición ¿Por qué no lo pueden cambiar?".

Ruggeri no perdonó al Pollo Vignolo y lo destruyó en vivo

"Lo mal que te vestiste hoy, es espantoso. Se ríen, pero aquel (por Daniel Arcucci) le dijo 'Que bien te vestiste', dale", soltó Ruggeri en el comienzo luego de que el conductor presente el programa. Por otro lado, mientras el "Pollo" intentaba dar una respuesta ante esta situación apareció Mariano Closs en escena y el "Cabezón" exclamó: "Mariano, por favor. Es el peor día en la historia del 'Pollo'". Sin embargo, no encontró la complicidad que buscaba.

La contundente respuesta por parte del relator no tardó en llegar. Ante las "acusaciones" del exjugador, el conductor lanzó: "Ven pocas revistas de afuera, muchachos. No me subestimen". Igualmente, el campeón del mundo no cesó e insistió: "Tuvo un día malo, no hagan tanto escándalo. Se equivocó, le erró". Por otro lado, Rubinska defendió a su colega y sostuvo: "Impone moda".