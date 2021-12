El Pollo Vignolo anticipó en ESPN el posible reemplazo de Battaglia y arde Boca

El "Pollo" Sebastián Vignolo habló en ESPN sobre el futuro de Boca y deslizó el nombre que el Consejo de Fútbol que comanda Juan Román Riquelme, tiene en carpeta para reemplazar a Sebastián Battaglia.

Continúan los problemas en Boca Juniors en una semana más que especial. Mientras se prepara para una nueva final de Copa Argentina en la cual enfrentará a Talleres de Córdoba siguen las especulaciones con respecto al futuro de Sebastián Battaglia al frente del primer equipo. Sobre esto habló Sebastián "Pollo" Vignolo en ESPN y anticipó el posible nombre que tendrían en mente Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol para reemplazar al DT.

El empate 1 a 1 ante Arsenal de Sarandí evidenció nuevamente que las cosas no andan bien. Esto se sumó a los casos de intoxicación días antes que le complicaron los planes al técnico antes del encuentro ante Newell's en La Bombonera. Sin embargo, lo positivo es que se logró uno de los objetivos del semestre como lo fue clasificar a la Copa Libertadores 2022. Ahora van por otra estrella en su escudo.

"Supongamos que Battaglia se va, o le dicen que hasta acá llegó o él mismo dice hasta acá llegué. ¿Qué técnico puede contratar Boca? Hoy contaba Roberto Leto que a (Luis) Zubeldía le dijeron que no arregle con San Lorenzo, que tal vez la semana que viene arregla con Boca", aseguró el conductor de ESPN F90 en medio del debate por el futuro del técnico "Xeneize".

Luego agregó: "Alguien que cubre San Lorenzo, que tiene muy buena información, me dice que Zubeldía le dijo a San Lorenzo la semana que viene hablaba". Oscar Ruggeri escuchó atento y lanzó: "Que bueno para Battaglia, che", defendiendo al DT del elenco "Boquense" por cómo trabajan desde la dirigencia sobre este tema.

Julio Cruz no se quedó afuera y analizó el presente de la institución: "Boca tiene que fijarse adentro que está pasando. Reestructurarse con lo que está pasando, pero no de ahora sino de varios años atrás. Tiene que fijarse bien de cara a futuro, como pasó con River. No me gustaría estar en la piel de Battaglia, es un tipo trabajador, y no está ahí porque la Comisión le dijo. No es tan fácil decir dejamos afuera a un entrenador y que venga otro", sostuvo.

Por último, el "Pollo" puso otro nombre sobre la mesa que hoy es casi imposible que asuma en el club de La Ribera: "Boca necesitaría un técnico como Ricardo Gareca. Con el perfil de evitar conflictos, tener personalidad, enojarse cuando se tiene que enojar. Si los jugadores de Boca ya no lo ven como un líder a Battaglia, es difícil", concluyó.

Lo que se viene para Boca

El próximo miércoles 8 de diciembre, desde las 21.10 horas en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero se jugará el partido entre el elenco boquense y Talleres de Córdoba. La "T" venció 1-0 a Godoy Cruz en el estadio Juan Gilberto Funes de San Luis, con un gol del colombiano Diego Valoyes. De esta manera se medirá ante el conjunto "Azul y oro" en el duelo decisivo.