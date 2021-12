Ruggeri se fue al pasto con el Negro Bulos: "¿Te pusieron el pito?"

El Cabezón se desubicó y su comentario se hizo viral en las redes sociales. Oscar Ruggeri y una frase fuera de lugar a Federico "Negro" Bulos.

En el aire de ESPN, el exjugador Oscar Ruggeri volvió a ser noticia por una frase totalmente machista y desafortunada. La misma fue dirigida hacia Federico Bulos, quien es compañero del "Cabezón" en la primera edición de F90.

Organizando el partido de fin de año que F90 disputará entre los staffs de la primera y segunda edición, Sebastián "El Pollo" Vignolo anunció que el árbitro para dicho partido será Saúl Laverni. "Me gusta", dijo Ruggeri, despertando la rápida reacción del "Negro" Bulos.

"Le gusta, le gusta. ¿Por qué le gusta? No le podés hablar a ese, eh. No se habla", le expresó Vignolo a Ruggeri. En ese instante, Bulos agregó, haciendo alusión al referí que impartirá justicia en este partido: "Nos pusieron el pito, Oscar"

Oscar Ruggeri escuchó al "Negro" y le respondió con una frase en un tono que buscó ser risueño pero que generó polémica: "¿Te pusieron el pito?". Lejos de quedarse callado, Bulos le acomodó las ideas en vivo: "El pito, sí. Se le dice pito al árbitro".

Luciana Rubinska se pudrió de Ruggeri y lo cruzó en vivo: "A mí no"

El programa Equipo F que se transmite por ESPN es uno de los envíos televisivos más candentes a nivel deportivo. Son varios los periodistas y exjugadores que componen la mesa conducida por Sebastián "El Pollo" Vignolo, quien es secundado por protagonistas como Oscar Ruggeri. Justamente, éste último fue quien se cruzó con Luciana Rubinska y la periodista le contestó de forma contundente.

Hablando del presente de Boca Juniors, Rubinska comenzó diciendo: "Por ahí los ve cansados a los jugadores. Para mí es muy difícil de entender, pero los verá cansados a los jugadores". En ese momento, Ruggeri le contestó a su compañera de una forma picante: "Luciana, por favor te pido. Vázquez tiene 20 años. Empezó ahora, recién pateó una pelota. Te pido por favor...".

"Y pero Oscar, alguna explicación tiene que haber. No va a patear en contra de su propio equipo. A mí no me lo digas, decíselo a Battaglia, a los hinchas de Boca", le respondió Rubinska, de forma contundente y dejando expuesto su malestar ante los dichos del "Cabezón". No contento con esto, el excampeón del mundo le retrucó: "Y vos lo estás diciendo ahora. Si nosotros empezamos con que están cansados y los hacen descansar, les ponemos eso en la cabeza y el jugador dice sí, está bien que descansen".