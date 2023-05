El picante editorial de Closs sobre Boca: "Los jugadores son los mismos"

Mariano Closs liquidó al Boca de Jorge Almirón tras la derrota frente a River en el Superclásico, se refirió al planteo defensivo del entrenador y cuestionó la falta de recambio en el plantel del "Xeneize". Al mando de ESPN F12, el conductor analizó lo sucedido en el Monumental y destacó la superioridad del equipo dirigido por Martín Demichelis durante gran parte del encuentro. De paso, afirmó que para él "fue falta" de Agustín Sández a Pablo Solari en el penal cobrado sobre el cierre por Darío Herrera, el cual Miguel Ángel Borja cambió por gol para el 1-0 definitivo.

Para empezar, el relator comentó que en la actualidad "Boca se siente inferior a River", aunque recordó que la idea inicial del DT fue similar a la que se ponderó en las victorias contra Racing y Colo Colo en Chile. Incluso se puso del lado del técnico y sostuvo que "no tiene a un (Ignacio) ´Nacho´ Fernández, Esequiel Barco, Nicolás De la Cruz, José Paradela".

En el arranque del ciclo, el relator consideró que "muchos se quejan del planteo de Boca, pero el planteo era como Boca venía jugando porque le da rédito jugar de esta forma: esperando". Incluso, reflexionó en que "el técnico habrá pensado en algún momento que iban a atacar con (Luis) Advíncula, con (Valentín) Barco". También opinó que "en este tiempo, con todos los técnicos que tuvo, fue un compendio de ilusiones para cuando (Sebastián) Villa les hiciese algo en ataque, ¿qué cambió? ¡No cambió nada! Si los jugadores siguen siendo los mismos...".

"¿Qué puede modificar el técnico? Si con esta forma le fue bien a Boca", se preguntó Closs. Es más: defendió al DT cuando aseguró que "es fácil criticar a Almirón porque no hizo lo que la gente pensaba, pero seguramente él tampoco pensaba que el equipo no iba a contraatacar ni una vez". "Si alguien me dice que Boca tiene a los jugadores que tiene River, yo diría ´qué avaro Boca´", profundizó el presentador. "¿Por qué entonces se la agarran con el técnico?", protestó.

El líder de F12 responsabilizó a los futbolistas porque "si Advíncula no ataca, ´Pol´ Fernández no va hacia el área rival como en otros partidos, Barco no tuvo nada que ver con lo que se vio últimamente...". Por último, el periodista deportivo insistió con que "Boca no tiene plantel" y concluyó que "por eso Sergio Romero fue una de las figuras" del encuentro.