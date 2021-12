El Pato Abbondanzieri recordó el arañazo de Gallardo: "Las disculpas no llegaron"

El ex arquero apuntó contra el entrenador de River por la pelea en el Superclásico de las semifinales de Copa.

Roberto Abbondanzieri es un referente del arco de Boca Juniors de la época dorada con Carlos Bianchi como técnico. El ex arquero xeneize recordó la pelea con Marcelo Gallardo en el Superclásico contra River de la semifinal de Libertadores 2004 y marcó que luego de aquel encontronazo no volvió a hablar con el Muñeco.

"Con Gallardo, desde aquel partido, no nos vimos nunca más pero yo no tengo rencor para nada", contó el ex arquero de la Selección Argentina en charla con ESPN. Además detalló que fue tan fuerte la pelea que los tuvieron que separar en diferente horario en una publicidad de máquinas de afeitar que estaban grabando juntos en esos tiempos en cancha de Argentinos Juniors.

El Pato afirmó que en su momento esperó un gesto reconciliador del hoy entrenador de River porque le hablaron bien de él pero "las disculpas nunca llegaron". Además dijo: "Yo averigüé por la reacción porque no habíamos tenido siquiera un encontronazo en ese momento. Pregunté cómo era y me dijeron que era muy buena persona. Entonces me llamó la atención", expresó Abbondanzieri.

En el partido de ida de aquella serie de copa entre Boca-River el árbitro Claudio Martin expulsó a Raúl Cascini y a Marcelo Gallardo que se empujaron después de una falta del Muñeco al Mosquito. Esto generó que siga la pelea entre ambos jugadores y después de la nada el 10 de River agredió al arquero de Boca arañándolo.

"El tirón de pelo no lo siento, lo que yo empiezo a notar es como me empieza a arder la cara. Cuando me toco y veo la sangre ahí me volví loco", contó el hombre de 49 años. Además marcó que su amigo y compañero por entonces en la Selección Germán Lux lo salvó que lo expulsaran a él también porque fue quien lo calmó.

Abbondanzieri marcó que el que terminó perdiendo fue Gallardo porque "a nosotros nos hizo un favor que no jugase la revancha". El Pato fue decisivo en la vuelta en el Monumental atajándole un penal a Maxi López en la definición que ganó Boca y clasificó a la final. Luego por esa vía perdería el partido por el título contra Once Caldas de Colombia.

El Pato no dudó en comparar al Gallardo técnico con Carlos Bianchi: "Y es similar, me dijeron que tiene personalidad". El arquero que ganó 14 títulos con Boca, Libertadores e Intercontinental incluidas, también aprovechó para marcar que el Virrey no hubiera permitido el episodio del micro cuando el vicepresidente del Xeneize, Juan Román Riquelme, hizo bajar a los jugadores. De sus años dorados con Bianchi recordó que salieron "campeones con el grupo dividido".

Abbondanzieri hoy en día se encuentra alejado del fútbol y está radicado en su campo en la localidad santafesina de Bouquet que tiene solo 1.500 habitantes. En 2019 decidió dejar de ser el ayudante de campo de Martín Palermo luego del fallecimiento de su padre. Hoy vive en su pueblo y trabaja de contratista rural.