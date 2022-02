El insólito enojo del Pollo Vignolo por un refuerzo que no llegó a Boca: "Tiene otro peso"

Sebastián "Pollo" Vignolo se enojó al aire en ESPN F90 porque no se concretó el pase de un importante jugador a Boca Juniors.

El mercado de pases en el fútbol argentino todavía no terminó y los clubes continúan en búsqueda de refuerzos para afrontar la temporada que se viene. Boca Juniors ya contrató a varios futbolistas pero todavía no cerró sus puertas y uno de los apuntados a sumarse era el paraguayo Ángel Romero. Sebastián "Pollo" Vignolo habló sobre el tema en ESPN F90 y se enojó porque el jugador seguirá su carrera en el Cruz Azul de México.

El "cariño" del relator por el elenco "Xeneize" se mostró una vez más al aire, tal como sucedió días antes, cuando llenó de elogios a Juan Román Riquelme. En esta ocasión, puso al club de La Ribera en un pedestal -que no está mal por el prestigio que tiene- pero, al mismo tiempo, destrozó a la institución mexicana a la que llegó Romero. El conductor del ciclo abrió una nueva emisión con un editorial dedicado íntegramente a esta cuestión.

"Yo creo que Boca así como está, está perfecto. Hablo de plantel, no le falta nada. Tiene delanteros, volantes y centrales; y es cierto, tiene suspensiones pero está bien armado. Estaba dando vueltas por ahí Ángel Romero, un futbolista que le gusta desde hace tiempo a Boca, no es de ahora. Está coqueteando hace rato y creo que tenían ganas de contratarlo. Era difícil sacarlo de San Lorenzo de Almagro y ahora había una oportunidad", afirmó Vignolo.

"Cuentan que Ángel Romero está cerca del Cruz Azul. No me parece que para Boca sea una desilusión, me parece que podría llegar a hacer un agregado, el famoso y querido bañado de chocolate al helado. Pero no creo que le cambie la ecuación. Es un tipo que se hizo querer en San Lorenzo, incluso con sus altibajos. Creo que Boca tiene que decir estos son, aquí están y ahora armar el equipo con la cantidad de futbolistas que tiene. Ahora Battaglia, manos a la obra, ya está", agregó.

El enojo con Romero por elegir a Cruz Azul

Minutos después, dialogó con Emiliano Raddi, quien sigue la campaña de Boca, y tras la confirmación sobre el caso de Romero, Vignolo aseguró: "Eligió seguramente entre proyectar la carrera deportiva o asegurarse desde lo económico. Yo creo que la única manera que tiene Cruz Azul de competir con Boca y no creo que Cruz Azul se enoje, me parece que Boca tiene otro peso a nivel mundial. Todos pueden competir contra todos, pero creo que los mexicanos tienen un poderío económico y la camiseta de Boca tiene un prestigio ganado y el Cruz Azul hoy no", culminó el "Pollo".