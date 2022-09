El inesperado guiño de Vignolo a Gallardo en ESPN que enfureció a los hinchas de Boca: "Un asesino"

Sebastián Vignolo lanzó un inesperado guiño para Marcelo Gallardo en ESPN F90 sobre el presente de River Plate que desató la furia de los hinchas de Boca Juniors a través de las redes sociales.

Sebastián Vignolo lanzó un inesperado guiño para Marcelo Gallardo por el presente de River Plate que enfureció a los hinchas de Boca Juniors. El "Pollo" realizó su clásico editorial en el comienzo de ESPN F90 y lo dedicó íntegramente al "Millonario", luego de que los resultados de la fecha 20 del torneo lo deje con serias chances de ganarlo. Claro que, dependerá del "Muñeco" y de sus futbolistas hacerse fuerte en las siete jornadas que restan.

El conductor del ciclo hizo referencia a cada uno de los clubes que están en los primeros puestos de la tabla y de cómo la "Banda" tiene la posibilidad de aprovechar que 'se caigan'. Es que la derrota de Gimnasia y Esgrima de La Plata ante Central Córdoba de Santiago del Estero le abrió el panorama a River para afrontar lo que se viene. Por este motivo, el relator no dudó en hablar de ello con un comentario que provocó el fastidio de los "Xeneizes".

"Hablábamos de tener un campeonato competitivo y parejo, pero eso no habla de calidad. Hablamos del nivel que tiene, que hay muchos partidos y muchos equipos. Ayer veía el partido de Gimnasia y el otro día el de Boca, me tocó relatar el de River, vi el de Atlético Tucumán que fue el único que jugó para él y quería ver a Gimnasia contra Central Córdoba para tener ya los resultados y ver cómo quedaba diseñada la tabla", aseguró Vignolo en el comienzo de su editorial.

Y agregó: "Viendo cómo quedó, yo creo que Marcelo Gallardo dijo '¡Vamos! Estamos vivos'. A mí me parece que en esta fecha tenían la posibilidad de dejar afuera a River de esta conversación, más allá del rendimiento de estos partidos y de que no tiene brillo y consistencia. River está a dos partidos cuando faltan siete. No es más candidato River que Boca, Atlético Tucumán, Gimnasia o Racing. Pero me parece que sabe cómo aprovechar una oportunidad cuando se la dan, porque lo hizo".

Por último, acerca del "Millonario" y su chance de campeonar lanzó: "Es ese rival que siempre querés ver afuera de la lucha. Creo que más allá de la tabla, de cómo está el campeonato, de los partidos que quedan... el error es que dejaron vivo a un asesino que cuando se levanta te puede matar. Porque River dio muestras que cuando estaba en el piso, si le dieron la mínima chance de levantarse tal vez, la aprovechó. Le dieron vida al campeonato, pero sobre todo a River".

Cómo está la tabla de la Liga Profesional de Fútbol a siete fechas del final

1) Atlético Tucumán - 38 puntos (DG: +12)

2) Gimnasia y Esgrima de La Plata - 36 puntos (DG: +10)

3) Boca Juniors - 36 puntos (DG: +3)

4) Racing Club - 34 puntos (DG: +11)

5) Huracán - 34 puntos (DG: +9)

6) River Plate - 32 puntos (DG: +12)

7) Godoy Cruz - 32 puntos (DG: +2)

8) Argentinos Juniors - 30 puntos (DG: +2)

9) Platense - 29 puntos DG: (+3)

10) Newell's - 29 puntos (DG: +1)