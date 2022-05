El comentario machista de un periodista de TyC Sports a una compañera: "No entendés"

Un periodista de TyC Sports demostró su machismo en vivo en pleno programa y le dijo a una compañera que no sabía de fútbol. El tenso momento al aire.

Una vez más, quedó demostrado el machismo en la televisión. En esta oportunidad, ocurrió en el programa Superfútbol de TyC Sports, que conduce Diego Díaz de lunes a viernes de 7 a 9. Los protagonistas del tenso momento que se vivió al aire en la emisión del lunes 16 de mayo de 2022 fueron Cristian "El Gato" Garófalo y Luciana Rodríguez.

Todo comenzó cuando debatían acerca de la semifinal de la Copa de la Liga Profesional del fútbol argentino en la que Boca eliminó a Racing por penales tras el 0-0 en los 90 minutos. La comunicadora tuvo un punto de vista diferente con respecto al de su colega sobre el partido y él la descalificó.

El machismo en TyC Sports de Cristian Garófalo contra Luciana Rodríguez

Al tiempo que intercambiaban ideas acerca de lo que fue el desarrollo del encuentro en la cancha de Lanús, la periodista opinó que "si bien Racing fue claramente superior y tuvo las mayores llegadas, no vi a un Boca que haya sido tan desproljo en defensa ni que haya sido tan desequilibrado". "Me parece que lo que no tuvo fue funcionamiento...", añadió.

"No, pero en el primer tiempo sí...", le refutaron "El Gato" y Diego Díaz. "No, para mí no jugó tan mal Boca", insistió ella. Allí fue cuando Garófalo se puso agresivo e irrumpió con todo: "¿No jugó tan mal? ¡Uf, mamita! ¡¿Qué será jugar mal?! Si para Luciana no jugó mal... ¿Qué será?". "Pero no le hicieron un solo gol, y eso también es un mérito", reaccionó la comunicadora que también trabaja en C5N.

Para continuar con su discurso violento, el panelista señaló: "Pero Luciana, me llevás a decir... Yo veo posteos tuyos que jugás, pero me llevás a decirte que no entendés lo que pasa adentro de una cancha...". En el mismo relato, Garófalo le preguntó a su compañera: "¿Qué tiene que ver que no haya hecho un gol? Yo puedo llegar diez veces mano a mano adentro del área y lo puedo errar... ¿Y eso significa que vos defendés bien?".

Entonces, Rodríguez, visiblemente incómoda, le contestó: "No, pero yo no vi esos errores garrafales". En ese instante, el machismo se hizo evidente de nuevo por parte del "Gato", que le devolvió: "No, pero no digamos esas cosas al aire... ¡Por favor!". "Bueno, las digo afuera del aire si querés", le retrucó ella, muy fastidiosa y tensa.

"Pero no, porque sino tenemos que volver 30 años para atrás en la discusión...", le contestó Garófalo. Allí, reiteró que "un equipo llega 20 veces al arco, no hace ningún gol, ¿y es mérito del que dfiende?". Y opinó: "No, es mérito del que defiende si vos no llegás diez veces mano a mano... El sistema defensivo fracasa si vos llegás tantas veces, aunque no la metas".

Para terminar de defenderse antes de que el conductor pasara a otro tema, Rodríguez sentenció: "Yo lo que quise marcar es que no fue ampliamente superior (Racing), pero bueno... Se ve que escuchan otra cosa. (A Boca) no lo superaron ampliamente".