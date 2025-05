Destrozan a Oscar Ruggeri en España: "Iba a Real Madrid a tomar sol"

Sacuden a Oscar Ruggeri por su paso por Real Madrid en España.

Oscar Ruggeri fue destrozado en España por su fugaz paso por Real Madrid. El exdefensor de la Selección Argentina, actual panelista de la televisión en ESPN, vistió apenas durante una temporada la camiseta del "Merengue" en 1989-1990. A pesar de que fue campeón de Liga con dicha camiseta, no se despidió de una buena manera y en la actualidad fue muy criticado por el vasco Sergio Corino, quien se desempeñó en Athletic Bilbao y Real Sociedad entre otros.

En una entrevista al medio de comunicación local Relevo, el excentral español lapidó al campeón del mundo con la "Albiceleste" en 1986. Antes de marcharse libre del club de la capital nacional para partir rumbo a Vélez, hubo varios problemas de todo tipo que desembocaron en la salida del cordobés -bicampeón de América- de la institución más importante de Europa. Al margen de sus cualidades, no logró consolidarse en la "Casa Blanca".

Liquidan a Ruggeri en España por su fugaz paso por Real Madrid: "Se ponía a tomar sol"

Corino fue lapidario con relación al excentral albiceleste y disparó munición gruesa: “Hace poco, de estos días que estás en Instagram aburrido, viniendo de trabajar en el autobús, vi un video en el que salía Ruggeri, el mítico central de Argentina". Al mismo tiempo, enfatizó: ”Cuenta que cuando fichó por el Real Madrid, llegó (John, el entrenador) Toshack y no contaba con él. ‘Ruggeri, ¿qué día de la semana es? Miércoles, pues no vengas hasta el viernes’. ´¿Cómo?´, le respondía él. ´Que no te quiero...’. Él iba todos los días a la Ciudad Deportiva y se quitaba la camiseta en el entrenamiento y se ponía a tomar sol. Yo no…”.

Para terminar, acerca de la ya conocida antipatía de Toshack con el argentino, Corino reconoció que a él le ocurrió algo similar a lo de su colega sudamericano: “A final de temporada tuvimos una reunión, mano a mano en su despacho. Me senté delante de él y, como tú y yo ahora, pero él no me dijo nada". "Le pregunté: ¿Me puedo ir? ´Sí´”, concluyó. Algo similar le ocurrió al "Cabezón", quien no tuvo su mejor desempeño con la remera blanca y regresó al fútbol argentino en Vélez, para luego terminar su gran trayectoria profesional en Ancona (Italia), América (México), San Lorenzo y Lanús.

Las estadísticas de Ruggeri en Real Madrid