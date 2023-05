Demichelis habló del país y dejó en silencio a Ruggeri: "Se puede"

Martín Demichelis, DT de River, calló a Oscar Ruggeri en vivo ante El Pollo Vignolo durante la entrevista en ESPN F90. "Se puede", le aclaró el entrenador al panelista.

Martín Demichelis calló en vivo a Oscar Ruggeri en el programa de televisión de Sebastián "Pollo" Vignolo. El entrenador de River le aclaró una situación particular al panelista con relación a su regreso a la Argentina después de 20 años viviendo en Europa. El DT de 42 años hizo un balance de los cuatro meses de gestión que lleva al mando del plantel profesional y detalló cómo pasa sus días en familia.

El exdefensor aseguró que a finales de 2022, cuando la dirigencia del club se comunicó con él para que reemplazara a Marcelo Gallardo, tuvo que convencer a su esposa Evangelina Anderson para volver al país natal de ambos desde Alemania. De hecho, recalcó que "se puede vivir bien en Argentina" y sorprendió a todos en el estudio del canal.

Demichelis calló a Ruggeri en ESPN: "Se puede vivir bien en Argentina"

El estratega, que se marchó del Viejo Continente para retornar a Buenos Aires, remarcó que "se puede vivir bien en la Argentina" pese a todos los problemas sociales y económicos de la actualidad a nivel nacional. Ante una consulta del "Pollo" vinculada con el cambio en las costumbres y en el estilo de vida familiar, el DT de River fue muy sincero y frontal.

El entrevistado afirmó al principio que "no es fácil" la adaptación y aseguró que perdieron "calidad de tiempo en familia". Además, expresó: "Elegí vivir en Nordelta y el tránsito de la (Avenida) General Paz es terrorífico". Acerca del vínculo con su esposa y sus tres hijos, "Micho" reconoció: "Terminamos encontrándonos para cenar y el cansancio del día te hace ya estar descansando para el siguiente día".

Demichelis visitó el piso de ESPN F90 y saludó a todos.

"Mis hijos venían de colegios internacionales que no eran bilingües, los dos mayores empezaron en Manchester", recordó con respecto a Bastian (14), Lola (10) y Emma (6). "Puedo decir que este fue un semestre perdido para ellos", admitió. No obstante, aclaró sobre el cierre de la nota: "Pero se puede vivir bien también en Argentina y estamos bien, eh... No es que estamos mal, estamos bien". "Qué bárbaro", se sorprendieron Vignolo y Ruggeri.

Demichelis volvió a cruzar a Jorge Figal, de Boca: "Inferioridad"

Con relación a las palabras del defensor del "Xeneize", que había calificado al estadio Monumental como "gallinero", el DT del "Millonario" reaccionó: "Dije en la conferencia que para muchos, y sobre todo para el hincha de River, lo que dijo Figal había sido una chicana, como lo definieron". "Para mí, yo que tengo que analizar las cosas objetivamente, habló con respeto. Eso demuestra que nos están teniendo muchísimo respeto. Habló con respeto y no quiero pecar de soberbio, pero con un grado de inferioridad o de inseguridad de decir 'no podemos ir a ganar a la cancha de River'", completó.