Atención Riquelme: Fantino se metió en el cruce con Ruggeri

Alejandro Fantino opinó sobre la pelea entre Riquelme y Ruggeri, y recordó la insólita anécdota de cuando casi se agarra a trompadas con Navarro Montoya.

Alejandro Fantino se metió de lleno en el picante cruce mediático entre Juan Román Riquelme y Oscar Ruggeri por la decisión del vicepresidente de Boca de bajar al plantel xeneize del micro para "dialogar" tras la derrota por 1-0 contra Gimnasia La Plata. Además, el periodista recordó la insólita anécdota de cuando estuvo cerca de agarrarse a trompadas con Carlos Fernando "El Mono" Navarro Montoya a mediados de los 90.

Juan Román Riquelme provocó una verdadera grieta el último fin de semana al hacer bajar al plantel de Boca del micro para dialogar por la derrota xeneize ante Gimnasia La Plata. Entre sus críticos más feroces estuvieron Oscar Ruggeri y Horacio Pagani. El campeón del mundo con Argentina en 1986 aseguró que Riquelme lo había "defraudado" con esa actitud, algo que al directivo xeneize pareció importarle poco. "Lo que dice este muchacho para mí no cuenta", lo ninguneó el ídolo de Boca.

En las últimas horas, quien decidió meterse en esta sorpresiva disputa fue Alejandro Fantino, relator de las campañas de Boca durante mucho tiempo. Para hacerlo, el periodista recordó en ESPN Show cuando "El Mono" Navarro Montoya lo encaró para pedirle explicaciones tras una serie de duras críticas. "Esto al Cabezón no se lo vi nunca. Y a Riquelme tampoco", comenzó opinando Fantino, después de contar la anécdota de su intercambio con el ex arquero xeneize. Para cerrar el tema, el periodista deslizó un consejo para los dos ex jugadores.

"No lleguen a esto, porque está mal. Boquearse públicamente no les hace bien a ninguno de los dos. Ni a Oscar, que es muy querido por la gente, y tampoco a Román", recomendó Alejandro Fantino, metiéndose de lleno en la polémica que comenzó esta semana aunque sin ponerse del lado de ninguno de los dos. Lo cierto es que parece que la actitud de Riquelme seguirá trayendo más repercusiones en el mundo del fútbol.

La anécdota de Fantino con Navarro Montoya

"Yo lo mataba, lo destrozaba. Decía barbaridades", recordó Alejandro Fantino sobre el encontronazo que tuvo con Navarro Montoya cuando seguía la campaña de Boca Juniors como relator. El hecho ocurrió a mediados de los 90, cuando Carlos Bilardo era el entrenador de Boca, en una época no muy exitosa para el club de La Ribera. Tras una derrota contra Mandiyú en Corrientes, Fantino pidió al aire que le trajeran "la llave para abrirle las esposas que tenían amarrado al Mono contra los palos". El periodista tuvo la mala suerte que la esposa del ex arquero lo escuchó y se lo contó al futbolista.

Mientras comía en un restaurante antes de volver a Buenos Aires, Fantino sintió que alguien lo agarraba del cuello desde atrás, en una toma. "Me dicen ‘forro, seguís hablando al pedo. Forro’. Miro y (Roberto) Leto, que estaba atrás, le dice ‘Mono, pará’. Cuando nos vamos para atrás, como para surtirnos, Bilardo le grita a Leto para pararnos", siguió el periodista su relato, recordando que en ese momento todo el restaurante se levantó de sus sillas por la tensa situación.

"Lo miro, él me mide. Y cuando lo miro a los ojos, como para pegarme, levanto la vista y viene uno limpiándose la boca con el brazo. Ahí dije ‘morí acá’. Era Gabriel Cedrés, que tenía fama de haberse agarrado con un plantel de los Pumas y haber sacado a tres por la ventana", continuó Fantino. En ese momento, le dijeron que iban a "arreglar las cosas", lo que Fantino entendió como una invitación a pelearse, sobre todo después de que les abrieran las puertas para ir al lado del río.

"Cuando llegamos me pidió explicaciones, pero bien, muy educado. ‘Sí, la verdad que soy un boludo’, le dije. No es que me achiqué, me pareció que el flaco estuvo bien en pedirle las explicaciones. Pero hubo un momento de tensión", cerró Fantino su increíble anécdota con "El Mono" Navarro Montoya.