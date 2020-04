Alejandro Fantino destrozó a Sebastián Villa por la denuncia en su contra por violencia de género

El conductor Alejandro Fantino aseguró que le produce "ira" y "asco" el jugador de Boca Sebastián Villa, luego de que su ex pareja, Daniela Cortés, lo denunciara por violencia de género.

La contundente denuncia de Cortés, que publicó fotos de su rostro ensangrentado y acusó a Villa de hasta amenazarla con llamar a un sicario para poner en peligro a su familia en Colombia, generó un fuerte repudio contra el futbolista, tanto en redes sociales como en los medios. Entre las figuras públicas, Fantino fue una de las más contundentes.

Caso Villa: la denuncia por violencia de género que paraliza a Boca#FantinoALaTarde con @fantinofantino #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/oGwZaI9SRv — América TV (desde 🏡) (@AmericaTV) April 28, 2020

"Es un tema tremendo, terrorífico. Creo que yo creo que hay que tocar hasta los últimos detalles. Hay que hacerlo saberlo, hay que conocerlo, hay que desenmascarar a Villa si esto realmente se comprueba", consideró el relator fanático del 'Xeneize'. Y enfatizó: "Me ha dejado paralizado y me provoca una ira, un asco que voy a tratar de controlar para que esto no termine mal".

A través de su cuenta de Instagram, Cortés publicó fotos y videos de los ataques de Villa y escribió: "Me toca hacer esto hoy porque y no aguanto más. Fueron dos años viviendo juntos de mucho sufrimientos. Perdoné y perdoné golpes esperando un cambio de parte de él y nunca pasó".

"Es un maltratador tanto físico como psicólogico. Mucha gente está de testigo! No entiendo una persona “profesional” como es capaz de hacer tanto daño y que porque tiene malas amistades solo se dedica amenazar y humillar,siento un dolor muy grande tener que estar en un país que no conozco y donde estoy sola", resaltó.

Tras la revelación pública, Cortés efectuó la denuncia penal contra Villa y fue revisada por un médico legista. Con consecuencia se emitió una restricción perimetral de acercamiento para el colombiano.