En los últimos días, y luego del conflicto que hubo con San Lorenzo y los hermanos Romero, llovieron las críticas hacia la directiva de la institución. Marcelo Tinelli, presidente del club, fue el blanco de los cuestionamientos y Sebastián el Pollo Vignolo fue uno de los que disparó contra el dirigente. El reconocido empresario no soportó el descargo del presentador de ESPN y lo destruyó con un mensaje muy picante.

El pasado martes, el Pollo Vignolo intentó defender a Mariano Soso, entrenador que renunció a su cargo luego de los problemas que hubo en el vestuario del Ciclón: "Es un fenómeno seguramente como entrenador, pero es imposible que le vaya bien cuando te pasan cosas como las que pasan en San Lorenzo. Cosas que, a los tres meses, te cansan y te tenés que ir".

Sin embargo, el conductor se tomó unos minutos para apuntar contra Tinelli y los miembros de la dirigencia como los principales responsables: "Así no se puede. Yo tengo un gran respeto por quienes manejan el club en San Lorenzo de Almagro, como el "Beto" Acosta, Romagnoli y (Hugo) Tocalli, pero váyanse, si da lo mismo".

Luego, Vignolo le marcó la cancha al ex conductor de ShowMatch: "A los cuatro o cinco partidos que hay uno que no le gusta, se va. Le pasó con Almirón, le pasó ahora con Soso y le va a pasar con el que venga. No se puede andar a los sartenazos. No se puede andar a las emociones violentas. No se puede, no hay manera, no hay forma".

Molesto con el descargo que el Pollo ofreció en el reconocido canal de deportes, Marcelo Tinelli cargó las tintas y lanzó fuertes comentarios por medio de una historia de Instagram: "Firman los derechos del fútbol argentino para después, desde sus pantallas y programas, destruir al fútbol, a los dirigentes que ellos creen que les jugaron en contra, proteger a otros y pegarle a los clubes. Si viviera Walt Disney los rajaría a todos. Escupen para arriba. Es muy obvio. Todo vuelve, amigos".

Pese a que no mencionó a ESPN y tampoco dio nombres directos, está claro que el descargo de Tinelli tiene que ver con la crítica que recibió ayer por parte de Vignolo en el programa deportivo..