El desubicado comentario de Seba Domínguez: "Querés que relate en cuero"

El comentarista de ESPN Sebastián Domínguez protagonizó un insólito momento en su cuenta personal de Twitter. Es que el ex defensor de Vélez Sarsfield y actual compañero del Pollo Vignolo en F90 (90 minutos de fútbol) tuvo un acalorado cruce con un hincha que le pidió "sacarse la camiseta". "¿Querés que relate en cuero? Mimoso", fue la respuesta del protagonista. Ahora, bien, ¿qué fue lo que provocó este inesperado intercambio de palabras?

El equipo de Vélez Sarsfield, donde Domínguez jugó desde el año 2009 hasta 2014, logró la clasificación a la próxima instancia de la Copa Sudamericana frente a Peñarol. Varios usuarios se manifestaron contra Seba, aludiendo a una presunta falta de objetividad en sus análisis favorables a El Fortín y negativos para con El Carbonero.

Entre tantas palabras dirigidas hacia Seba Domínguez, hubo una frase que el comentarista no dejó pasar por alto. El usuario identificado como Ezequiel Ramos manifestó: "Sacate la camiseta para relatar un partido". Al leer a esta persona, el ex jugador de Vélez le contestó de forma inesperada y generó revuelo en las redes: "¿Querés que relate en cuero? Mimoso".

La respuesta de Domínguez provocó cientos de retuits y Me gusta por parte de los seguidores de Seba, sin contar la infinidad de respuestas en donde se burlaron del usuario al que el protagonista le contestó. De hecho, a los pocos minutos, esta persona optó por borrar su tuit. Irónico, el integrante de ESPN lanzó: "Y lo borró nomas...".

El compañero del Pollo Vignolo, fuera de sí.

Seba Domínguez se pudrió del programa de Vignolo: "Te calentaste"

En el programa de Sebastián Vignolo se vivió un momento tenso. Es que dos de sus panelistas se cruzaron al aire de ESPN argumentando diferentes miradas sobre la derrota de Racing Club frente a Atlético Tucumán (4-1 en el Cilindro de Avellaneda). "Hoy no pude decir absolutamente nada", enfatizó Sebastián Domínguez, que fue constantemente interrumpido por Diego Chavo Fucks.

El conductor, al observar el fastidio de quien fue futbolista profesional y logró salir campeón con Vélez Sarsfield y Newell's Old Boys, manifestó: "Te calentaste". Al escuchar esto, Seba Domínguez le respondió a Vignolo: "Hoy no pude decir absolutamente nada. No se puede decir nada". Ruggeri, colega del exdefensor, le aconsejó que se enoje: "Seba, hasta que no se enojes con estos te vas a volver loco".