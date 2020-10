El empresario Guillermo Coppola reconoció qué fue lo que hizo con la gran suma de dinero que ganó gracias a ser representante de Diego Maradona.

El empresario Guillermo Coppola reconoció qué fue lo que hizo con la gran suma de dinero que ganó gracias a ser representante de Diego Maradona. "La rompí, la viví", sentenció. En diálogo con ESPN FC, programa conducido por Alejandro Fantino, este protagonista ocupó la silla de Oscar Ruggeri (aislado tras haber dado positivo en el hisopado de coronavirus) y reveló intimidades vividas junto al Diez.

"¿Te arrepentis de algo? No haber guardado el 10. El 10% de lo que gané. No lo guardé, la rompí, la viví, pero el mundo da vueltas", explicó Guillermo Coppola. Minutos antes de su revelación, Alejandro Fantino sostuvo al aire de ESPN que este empresario no se moviliza por el dinero, dato que Guillote asintió.

El día que Coppola y Maradona volaron a Brasil para ver a los Rolling Stones

Guillermo Coppola reveló una anécdota en la que organizaron un vuelo a Brasil junto a Diego Maradona para ver un recital de The Rolling Stones. "Tocan los Rolling Stones en Río de Janeiro. Son las siete menos cinco. ¿A qué hora tocan? A las 3. Hay un avión de 60 personas, sale 60 lucas (60mil dólares). ¿Llegamos? Sí, y era todo así. Adrenalina. Tenemos mil para contar. El mejor momento es este, estamos vivos", afirmó el empresario.

Por otra parte, Coppola (72 años) agregó: "Yo estoy en el mejor momento de mi vida, y me falta todavía. Acordate lo que te digo: falta, lo mejor está por venir. La vida es disfrutarla, se hace para festejarla. Con todas las cosas que trae, este virus, las cosas familiares que te golpean, a todos nos pasa. El mejor es este, el que estamos viviendo. La toalla no la tiremos nunca".

El cálido reencuentro entre Diego Maradona y Guillermo Coppola en la cancha de Quilmes

En los últimos años, Guillermo Coppola ha estado distanciado de Diego Maradona luego de ser acusado por el ídolo argentino. Pelusa afirmó en más de una ocasión que su ex representante le robó dinero e hizo público su distanciamiento. Sin embargo, hace poco menos de un año se volvieron a ver las caras antes de un encuentro de Gimnasia (LP) en la cancha de Quilmes, bajo el marco de la Copa Argentina.

Allí, con Diego y Guillermo cara a cara, se fundieron en un cálido abrazo. ¿La razón? Coppola la describió al aire de ESPN FC: "Diego es Diego, un día soy 'el hombre que me salvó la vida'. Un día, 'el hombre que me robó la plata de mis hijas'. Hace 72 horas dijo que Tinelli 'es una de las mejores personas que conocí. Ese es Diego".