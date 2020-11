Oscar Ruggeri es uno de los referentes que tiene el programa conducido por Sebastián "El Pollo" Vignolo por ESPN. Durante la edición de este mediodía, el campeón del Mundial 1986 con la Selección Argentina destrozó a Boca y a Sebastián Villa por haber jugado en el duelo ante Newell's, que terminó 2-0 a favor del Xeneize. "Los cobardes le pegan a las pibas", indicó el panelista, que se mostró enfurecido.

El colombiano había sido denunciado -por violencia de género- por su ex pareja Daniela Cortés en abril pasado. En aquel entonces, y a través de unos videos que ella misma decidió dar a conocer, se pudo ver cómo el futbolista la había maltratado y le había cortado la boca. El escándalo llegó a la directiva del club y rápidamente decidieron suspenderlo.

Sin embargo, la propia Cortés pidió que Boca indultara a Villa por lo ocurrido y le permita jugar. La institución lo vio con buenos ojos y por eso Miguel Ángel Russo decidió ponerlo en el duelo del último domingo en Rosario, donde el Xeneize se impuso ante la Lepra por los tantos de Carlos Tevez.

"En mi cabeza, los cobardes no pueden estar. Los cobardes le pegan a las pibas... Yo tengo tres hijas".

Tras el encuentro, Ruggeri no lo dejó pasar y enloqueció en pleno programa: "Yo no estoy de acuerdo con que haya jugado Villa. Yo, eh. Es mi opinión personal y me banco la que me venga porque, por ahí, los jugadores me saltarán...". Y luego de interrumpir a Sebastián Domínguez, indicó: "En mi cabeza, los cobardes no pueden estar. Los cobardes le pegan a las pibas... Yo tengo tres hijas".

"No me gusta lo que hizo Boca".

Más tarde, se refirió al accionar del club: "Acá, en Argentina, una noticia tapa a una noticia y la otra tapa a otra noticia. Y no sabemos qué pasó... Brillantes fueron las palabras que dijimos acá cuando Boca dijo: 'Villa se va afuera'. Hasta que la Justicia no lo determine, no juega. Y como si nada, ping... Se fue a la pista. Nadie sabe qué pasó. Esas cosas nos pasan a los argentinos en un montón de otras cosas. Y dale para adelante... ¿Y qué pasó? Está todo archivado por allá... No me gusta lo que hizo Boca. Como aplaudí al club al principio, ahora le digo que no me gusta porque no se sabe qué pasó".