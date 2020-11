Oscar Ruggeri es una de las figuras más importantes del programa de ESPN que conduce Sebastián "El Pollo" Vignolo. Durante la última emisión de F90, el ex defensor campeón del Mundo en México '86 realizó un descargo emocionante sobre lo sucedido con la salud de su querido amigo Diego Maradona. Aun así, uno de los momentos más fuertes de la charla se dio cuando reveló qué es a lo que más le teme en la vida.

El histórico ex jugador de la Selección Argentina, River, Boca y Real Madrid, entre otros, fue consultado por Vignolo acerca de la situación que está viviendo Maradona. Sin embargo, su respuesta resultó inesperada porque terminó dando una charla verdaderamente impactante: "Me doy cuenta que ya no somos pibes. Tenemos 60 años. Cuando yo era chico, vos veías una persona de 60 años y era un anciano. Fue cambiando eso. Hoy a los 60 estamos bien los que nos cuidamos, hacemos ejercicio y comemos bien. Estamos bien. Pero, ¿cuántos años más...?".

Dirigiéndose a los compañeros que lo escuchaban atentamente, Ruggeri indicó: "Por eso te digo a vos (Pollo) y a los chicos, a Seba (Domínguez) que disfruten estas edades. Las edades que tienen ustedes hay que disfrutarlas todo el día. Tenés que disfrutar a full todo el día, por eso hay que hacerse un poquito de tiempo. Te tenés que regalar un poco de tiempo. Yo sé que estás jugando en la Selección ahora. Cuando se juega en la Selección, no hay vacaciones ni nada. Pero cada uno de los que estamos bien tenemos que tener un poquito de disfrute. Hay que trabajar, hay que trabajar... Lógico. Voy a trabajar hasta lo que pueda. Mis viejos me enseñaron que hay que seguir trabajando".

Luego, y lamentándose por lo ocurrido en torno a Maradona, el ex capitán de la Albiceleste expresó: "Ayer veía dos o tres ambulancias, los patrulleros y las sirenas...". Y el Pollo le resaltó: "El de arriba no mira si tenés la medalla del Mundo". La respuesta del exfutbolista fue contundente: "No... El de arriba cuando te dice así, pin... Ya está. Esta es la realidad que empezamos a ver ahora que estamos con 60 años. Ya la empezamos a ver de otra manera".

"Le pido al de arriba que me deje vivir todo lo que tenga que vivir y bien"

Una vez más, el conductor lo interrumpió y le preguntó: "¿Vos le tenés miedo a la muerte?". En un tono mucho más serio, Ruggeri indicó: "Sí, claro. Mucho. Le pido que me deje vivir todo lo que tenga que vivir y bien. No quiero estar tirado en una cama. No quiero pasarla mal. Yo lo viví con mi papá y eso no quiero".

"Se me está terminando y quiero felicidad"

"Se me está terminando y quiero felicidad. Mi felicidad es cuando estoy con mi familia. Escucho que hay gente que no tiene trabajo o la está pasando mal. Yo la paso bien, me siguen dando trabajo porque fui jugador de fútbol, jugué en la Selección y salí campeón. Me puso en este camino y quiero pasarla bien. Más allá de lo que somos, tenemos problemas como todos. Tenés una familia, tenés que criar a los nietos. No es fácil eso", agregó.