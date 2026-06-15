Suecia golea a Túnez por 5-1 en su debut en el Mundial

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo F - Suecia vs Túnez - Estadio Monterrey, Monterrey, México - 14 de junio de 2026. Viktor Gyokeres de Suecia en acción con Montassar Talbi y Mohamed Amine Ben Hamida de Túnez

El trío sueco formado por Yasin Ayari, Alexander ‌Isak y ‌Viktor Gyokeres marcó los goles de la victoria por 5-1 sobre Túnez en Monterrey el domingo, en un inicio brillante de su campaña mundialista.

Suecia se ​adelantó a los ⁠siete minutos, cuando un ‌potente disparo con la ⁠derecha de Ayari se ⁠alojó en el rincón más alejado después de que el arquero ⁠Abdelmouhib Chamakh quedara adelantado, antes ​de que Isak ‌duplicara la ventaja a ‌la media hora de juego ⁠al culminar con frialdad un contraataque tras un sutil pase de Gyokeres.

Túnez recortó distancias ​dos ‌minutos antes del descanso por medio de un cabezazo desviado de Omar Rekik, pero Gyokeres restableció la ventaja ⁠de dos goles de Suecia en el minuto 59 después de que el centrocampista Ellyes Skhiri perdiera el balón al borde del área.

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Mattias Svanberg marcó con un remate ‌a seis minutos antes del final y Ayari anotó su segundo gol de la noche con un magnífico disparo en el tiempo ‌de descuento para completar la goleada.

Suecia lidera el Grupo F con tres ‌puntos, por ⁠delante de Japón y Países Bajos, que empataron ​2-2 antes.

Con información de Reuters