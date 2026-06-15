Suecia golea a Túnez por 5-1 en su debut en el Mundial

El trío sueco formado por Yasin Ayari, Alexander Isak y Viktor Gyokeres marcó los goles de la victoria por 5-1 sobre Túnez en Monterrey el domingo, en un inicio brillante de su campaña mundialista.
Suecia se adelantó a los siete minutos, cuando un potente disparo con la derecha de Ayari se alojó en el rincón más alejado después de que el arquero Abdelmouhib Chamakh quedara adelantado, antes de que Isak duplicara la ventaja a la media hora de juego al culminar con frialdad un contraataque tras un sutil pase de Gyokeres.
Túnez recortó distancias dos minutos antes del descanso por medio de un cabezazo desviado de Omar Rekik, pero Gyokeres restableció la ventaja de dos goles de Suecia en el minuto 59 después de que el centrocampista Ellyes Skhiri perdiera el balón al borde del área.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Mattias Svanberg marcó con un remate a seis minutos antes del final y Ayari anotó su segundo gol de la noche con un magnífico disparo en el tiempo de descuento para completar la goleada.
Suecia lidera el Grupo F con tres puntos, por delante de Japón y Países Bajos, que empataron 2-2 antes.
Con información de Reuters