Khvicha Kvaratskhelia es una de las figuras del PSG que busca ser bicampeón de la Champions League (Instagram/@kvara7).

“Kvaradona, de todo, yo lo llamo de todo; es un mote (apodo) muy original y muy bonito de Nápoles y es siempre bonito acordarse de Maradona, acordarse de una ciudad y un club como Nápoles. Bromeamos mucho con los motes; es un jugador importantísimo para nosotros, no solo por su calidad futbolística, sino por lo que nos transmite como persona y eso es mucho más importante", remarcó Luis Enrique en la previa de las semifinales de la Champions League en el que el PSG enfrentará al Bayern Munich. Pero para Khvicha Kvaratskhelia, el apodo no fue un regalo, sino un desafío diario: "Siempre me gustó porque en Nápoles es como un Dios. Las familias tienen sus fotos en casa, pero nadie se le compara. No me molesta el apodo, pero cada día hay que salir al campo y demostrar que de verdad lo eres".

La carrera "Kvara" no comenzó en un potrero de Fiorito, sino en el hormigón de los bloques soviéticos de Tiflis, en Georgia, y en el jardín de la casa de sus abuelos. Según recordó su tío en un reportaje con L'Équipe, juntaba manzanas del huerto y las colocaba una a una en los pinches de las rejas. Así se aseguraba de que su pelota no se pinchara y sus partidos no se interrumpieran. “Dormía con su balón y soñaba con grandes hazañas", reveló su madre, Ekaterina, conocida como Maka. Su padre, Badri, también fue futbolista, un exdelantero que jugó en la liga azerbaiyana y en la selección nacional. “Terminé mi carrera a los 40 años, en Chamkir. Él solía venir a ver mis partidos cuando tenía dos o tres años, aunque quizás no lo recuerde. Empezó a entrenar en serio a los siete u ocho años, y siempre destacaba en cada partido”.

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No debutó a los 15 como Diego, pero estuvo muy cerca. Su primer partido como profesional fue a los 16 años en el Dinamo Tbilisi contra el Kolkheti 1913 y fue el encargado de hacer el pase gol de su equipo. Kvaratskhelia fue descubierto por el jefe de ojeadores del Dinamo Tbilisi, Temur Ugrekhelidze, cuando tenía 10 años y jugaba en un torneo para niños del barrio. “Fue su valentía. Eso fue lo que más destacó. Cada vez que regateaba, lo hacía hacia adelante. Hay muchos jugadores que lo intentan una vez, pierden el balón y tienen miedo de volver a hacerlo. Pero incluso si perdía el balón cinco veces, intentaba encarar a su jugador y seguir adelante”, recordó Ugrekhelidze en una entrevista con The Athletic.

El primer día de "Kvara" en el Dinamo coincidió con la inauguración de la nueva academia del club. Cristiano Ronaldo viajó desde el Real Madrid para la inauguración. “Me inspiro en él porque ha llegado al mismo nivel que Messi gracias al trabajo duro y al sacrificio. Me gustaría tener la misma carrera que él”, explicó en sus tiempos en Napoli.

Tras su debut, fue transferido al Rustavi de la primera división de Georgia y posteriormente fue cedido al Lokomotiv de Moscú, donde recibió su primer salario importante. Al igual que 10, su familia tenía problemas económicos, y el dinero que ganó en Rusia le permitió pagar una operación de corazón que le salvó la vida a su padre.

Tras dar una muy buena impresión, a pesar del interés del Bayern de Múnich y el Girona, fue comprado por el Rubin Kazan. Luego llegó la guerra con Ucrania, en febrero de 2022, y a los jugadores extranjeros de la Premier League rusa se les permitió rescindir sus contratos.

El Dinamo Batumi aprovechó la oportunidad y "Kvara" rápidamente dejó huella (8 goles y 2 asistencias en dos meses) y comenzó a convertirse en un ídolo nacional. Y antes del inicio de la temporada 2022/2023, el Napoli superó a la Juventus, la Roma, el Milan y la Real Sociedad en la puja y lo fichó por poco más de diez millones de euros. “Maradona era mi ídolo. Que mi hijo juegue en el mismo estadio, en el mismo vestuario, es un milagro para mí”, repitió su padre cada vez que fue entrevistado.

El heredero del Napoli

Y sus primeros días en el sur de Italia, aunque de casualidad, no pudieron ser mejores. Cuando llegó a Nápoles, lo primero que le dijeron sus compañeros en una cena de bienvenida fue: "Tenés que cantar". “Cuando estuve en Rusia con el Rubin Kazan, un jugador nuevo cantó una canción durante la cena. Fue genial. No conocía la canción, pero pensé: ‘Quizás en mi próximo viaje la cante’. Es, ‘Lala, la, la, la…’. Mis compañeros lo oyeron y me dijeron: ‘Vaya, eres un tipo listo. Quieres causar una buena impresión a los hinchas del Napoli, ¿eh?’. Luego, después de cenar, Mário Rui me dice: ‘Sí, esta canción es Live Is Life’. Esta canción era para Maradona. Él la hizo famosa. Durante el calentamiento. Haciendo malabares con el balón’. Pero juro que no lo sabía. A los fans les gustó mucho que cantara esto. Pero fue pura suerte”, relató Kvaratskhelia The Player Tribune.

Y como lo había hecho Diego el 16 de septiembre de 1984, el georgiano debutó en el estadio Marcantonio Bentegodi en un duelo ante Hellas Verona. El resto es historia conocida: se convirtió en la figura del equipo y en una pieza clave del equipo que ganó el campeonato italiano de 2023, 33 años después del último scudetto que consiguió el equipo del sur de Italia, con Maradona como emblema.

Un año más tarde, fue traspasado al PSG por 70 millones de euros. En un video publicado en sus redes sociales, en el que reconoció que había sido "un honor" vestir la camiseta celeste, Kvara dedicó al '10' una parte de su adiós. "Aquí puedes sentir intensamente lo que Diego significa realmente para esta ciudad. Aquí le quieren más que a nadie ni a nada. Diego vive en el corazón de cada napolitano y siempre lo hará. Este lugar tiene una energía y una fuerza únicas, Nápoles y Diego viven el uno para el otro. Diego es el Dios del fútbol y esto se siente con más fuerza en esta ciudad”

"Adiós, Diego. Adiós, Nápoles. Llegué solo a Nápoles, pero ahora somos tres. Es una ciudad muy característica y fascinante; parece que cada lugar tiene su propia historia que contar y consigue hacértela sentir", completó. En agosto de 2022, Kvaratskhelia reveló en una entrevista que llevaba un año saliendo con Nitsa Tavadze, una estudiante de medicina georgiana. Su ceremonia de matrimonio tradicional georgiana se celebró en el monasterio en octubre de 2023, y el 21 de agosto de 2024 nació en Tiflis su primer hijo: Damiane.

Su mensaje en medio de las protestas en Georgia

Antes de su salto a la fama, el deporte en Georgia solo había trascendido por la lucha y algo de rugby, pero eso cambió totalmente en los últimos años. Incluso hay quienes hablan del “efecto Khvitcha”. “Todos los niños juegan en la calle, algo que no ocurría hace diez o quince años”, comentó un periodista local a L'Équipe “Todos sueñan con el mismo destino. Para reservar una cancha de fútbol, bastaba con llamar cinco minutos antes; ahora está todo lleno, hay que reservar con dos semanas de antelación”, agregó.

De hecho, en las inferiores del Dinamo, los jugadores no usan las medias hasta las rodillas, como es habitual, pues juegan con las medias bajas, al igual que Kvaratskhelia.

Y como símbolo nacional que es, no se quedó en silencio a finales del 2024 cuando en Georgia estalló una ola de protestas debido a que el gobierno interrumpió las negociaciones de adhesión a la Unión Europea.

“Estoy siguiendo los hechos que suceden en nuestro país y quisiera expresar mi opinión y mi posición como ciudadano: el deseo y la voluntad del pueblo georgiano es caminar y seguir adelante. Las carreteras europeas son nuestra elección histórica, la única opción correcta y es inaceptable alejarnos de este camino” , subrayó el futbolista en un posteo en redes sociales. “Este país pertenece al pueblo y nadie está por encima de la voluntad del pueblo. Mi país sufre, mi pueblo sufre y yo sufro viendo los vídeos que se están haciendo virales, ¡paren la violencia y los ataques! Georgia merece Europa hoy más que nunca“, reclamó.

Iosif Dzhugashvili, más conocido como Stalin, es el georgiano más importante de la historia. Él se definía como ruso de origen georgiano, pero para muchos esa lógica se terminó para muchos georgianos. Sin embargo, Rusia nunca renunció a su control sobre Georgia y la presencia militar en las regiones separatistas de Abjasia y Osetia del Sur —ocupadas por la fuerza militar en 2008— representa una constante amenaza para el futuro del país.

Campeón de Europa y su evolución como jugador

Al llegar al PSG, los títulos continuaron, aunque la adaptación le costó un poco y sus gambetas por las que comenzó a ser comparado con Maradona no le alcanzaban. “Antes no era así, me centraba en el ataque, pero ahora sé que todos los jugadores deben contribuir en defensa. He mejorado en ese aspecto gracias al entrenador”, reconoció hace poco el delantero de 25 años y elogió el trabajo de Luis Enrique.

Sin embargo, los títulos no faltaron. Ya ganó la liga francesa, la Copa de Francia, la Supercopa de Francia, la Champions League, la Supercopa de la UEFA y Copa Intercontinental de la FIFA.

Esta temporada se asentó como una de las piezas claves del equipo, que debe superar al Bayern Munich para llegar a su segunda final consecutiva en la Champions. En la competencia europea fue titular en 13 partidos, marcó 8 goles y dio 5 asistencias.

Y como Diego tuvo al “Turco”, que según supo decir El Pelusa, era mejor que él. “Kvara”, también tiene un hermano menor que la rompe. Tornike Kvaratskhelia tiene 15 años, es un extremo alto y delgado como su hermano y juega en el segundo equipo del Dinamo. “Khvicha era más rápido, pero Tornike necesita más tiempo para pensar y tomar decisiones”, dice Badri su padre. El año pasado, Tornike fue elegido mejor jugador del torneo con la selección sub-15 de Georgia en la Copa de Desarrollo de la UEFA, destacando en los partidos contra Armenia, Uzbekistán y Letonia.

La estrella que no olvida de dónde viene

"Me considero una persona sencilla", dijo Kvaratskhelia en una conversación con BBC Sport. "Intento mantener los pies en la tierra, escuchar a mi familia y recordar siempre quién soy y de dónde vengo", añadió. Hasta no hace mucho, su familia remarcó que cada vez que viajaba a Georgia, Kvaratskhelia seguía usando su pequeña habitación en la casa familiar.

Fuera del terreno de juego, es fanático de la NBA, y cita a Kobe Bryant y Kevin Durant como dos de los modelos a seguir en el deporte que admira. “Siempre he disfrutado de los grandes partidos. Son los partidos que todo jugador sueña con disputar. Hay más presión, más intensidad, pero también más motivación. Para mí, es ahí donde realmente puedes demostrar tu personalidad”, explicó el talentoso futbolista que en cada partido intenta estar a la altura de su apodo.

“Yo no gritaba mucho. Era bastante tranquilo. Nunca buscaba peleas. A veces la gente decía: ‘Creo que este chico es tímido’. (Incluso ahora lo dicen). Pero no lo soy. Simplemente respeto a todo el mundo”, recordó sobre su infancia.

“Pero. ¡Pero!!! Si tocas a mis amigos o algo así, me pondré furioso. Esa es mi mentalidad, ¿entiendes? Nunca empiezo una pelea, pero puedo terminarla. Sobre todo si mi amigo está en problemas, tengo que ayudarlo. Pero de donde yo vengo, nunca se abandona a un amigo en apuros”.