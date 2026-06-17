Solbakken dará un respiro a jugadores noruegos tras brillante actuación de Haaland en debut Mundial

El seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, celebra con Martin Odegaard tras el partido

El director técnico de Noruega, Stale Solbakken, dijo que sus jugadores podrán disfrutar de ‌un merecido descanso ‌después de comenzar el martes su tan esperada participación en el Mundial con una victoria 4-1 sobre Irak, con doblete de Erling Haaland incluido.

Los noruegos esperaron 28 años para regresar al torneo, pero no mostraron signos de pánico escénico, ​y dado que ⁠su próximo partido del Grupo I se ‌disputará recién el 22 de junio, Solbakken ⁠quiere que sus jugadores aprovechen ⁠bien el tiempo.

"Creo que les vendrá bien no verme los próximos dos días. Es muy bueno tener ⁠un descanso ahora, ha sido muy ​intenso (...) poder relajar la mente y ‌el cuerpo, y ver a ‌la familia, creo que es algo muy ⁠bueno para ellos", dijo Solbakken a periodistas.

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"Mucha gente, muchos jugadores, recibirán visitas de sus familias. Por supuesto, pueden entrenar si quieren, pero si ​prefieren jugar ‌una ronda de golf, pueden hacerlo", agregó.

Haaland llegó al torneo con mucha responsabilidad y expectativas sobre sus hombros, pero supo manejar la intensa presión en su debut ⁠en la Copa del Mundo.

"Le gustó la ocasión, estuvo a la altura. Tenía un buen presentimiento, antes del partido, los dos últimos entrenamientos con él habían sido muy buenos, así que tenía la sensación de que lo haría bien hoy", apuntó.

El próximo partido ‌de Noruega será contra Senegal, que perdió 3-1 ante Francia.

Solbakken prevé un desafío mayor en los dos partidos restantes de la fase de grupos y no presta atención a quienes afirman que con ‌tres puntos podrán clasificarse para la siguiente ronda.

"Nos enfrentaremos a dos equipos que probablemente estén más a nuestro ‌nivel. Vi ⁠su partido y Senegal se mostró muy sólido durante gran parte de la ​primera mitad, así que en eso es en lo que queremos concentrarnos", puntualizó.

Con información de Reuters