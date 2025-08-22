Sinner se declara en forma antes de la defensa del título en el Abierto de EEUU

Foto de archivo de Jannik Sinner durante las semifinales del Abierto de Italia

El tenista italiano Jannik Sinner ha disipado las dudas sobre su estado físico de cara a la defensa del título en el Abierto de Estados Unidos, afirmando el viernes que espera estar listo para el último Grand Slam del año.

El número uno del mundo se retiró el lunes de la final de su única prueba de preparación para el torneo, el Abierto de Cincinnati, cuando iba perdiendo 5-0 ante Carlos Alcaraz, debido a una enfermedad, lo que suscitó dudas sobre su estado antes del torneo en Flushing Meadows.

Sin embargo, Sinner se ha reincorporado a los entrenamientos y se ha mostrado optimista sobre su recuperación de un virus con el que, según ha dicho, él y otros jugadores han tenido que lidiar.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El italiano de 24 años llega al Abierto de Estados Unidos como primer cabeza de serie tras una temporada estelar en la que ha aumentado a cuatro su cuenta de Grand Slam con victorias en el Abierto de Australia y Wimbledon.

Intentará defender el título que ganó el año pasado, cuando se impuso a Taylor Fritz en sets corridos para conquistar la que fue su segunda corona del Grand Slam.

Volviendo la atención a su rivalidad con el número dos del mundo, Alcaraz, Sinner reconoció la importancia de sus duelos para forjar el futuro del tenis. "Tener rivalidades, es genial (...) es bueno para el deporte", afirmó.

Aunque él y Alcaraz, campeón del Abierto de Francia, han ganado entre ambos los siete últimos grandes títulos, advirtió contra la autocomplacencia y señaló la fuerza de la competencia en el ATP Tour.

"Por el momento, Carlos y yo nos estamos repartiendo los grandes trofeos, pero al mismo tiempo, las cosas pueden cambiar", dijo Sinner. "Nunca se sabe. Hay grandes jugadores, y llegar a la final es muy difícil".

Con información de Reuters