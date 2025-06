¿Qué dijo Sergio Ramos sobre River y Boca?

Sergio Ramos.

El experimentado defensor español Sergio Ramos, actual jugador de Monterrey de México, volvió a ser noticia no solo por su rendimiento en el Mundial de Clubes, sino también por sus declaraciones sobre River Plate y Boca Juniors, los dos gigantes del fútbol argentino. A los 39 años y con una trayectoria cargada de títulos, el ex capitán del Real Madrid dejó definiciones claras que alimentan las especulaciones sobre un posible desembarco en el fútbol argentino.

El respeto por River y el desafío que se viene

En la primera jornada del Mundial de Clubes, Ramos fue el autor del gol del empate 1-1 ante Inter y ya puso el foco en el choque clave contra River por la segunda fecha del Grupo E: "Debemos mejorar", advirtió el zaguero, y agregó: "Hicimos muchísimas cosas bien y fallamos en muchas. Debemos analizar los errores y mejorar porque la exigencia con el River será alta".

Sobre el punto obtenido ante Inter, Ramos destacó: "Ellos tuvieron jugadas claras en la primera mitad; nosotros en la segunda. Jugarle de tú a tú al Inter dice mucho de Rayados y de la intención con la que vinimos al torneo".

Sergio Ramos.

El defensor, que ya acumula cinco goles en diez partidos con Monterrey, se mostró esperanzado de cara al futuro del equipo en el certamen: "La del gol fue una jugada ensayada; necesitaba el bloqueo de mi compañero para rematar con ventaja y la ejecución salió bien; espero que no sea el último del campeonato".

Al ser consultado sobre su presente, remarcó: "A nivel personal es una alegría tremenda contribuir, pero el premio individual tiene un significado menos importante. Lo colectivo es la prioridad".

La confesión que enloquece a Boca

Mientras se lo vincula con un posible pase a Boca Juniors, según informó el periodista Damián Villagra de TyC Sports, declaraciones pasadas del español resurgen con fuerza y hacen soñar a los hinchas xeneizes.

En una entrevista con el streamer Ibai Llanos, Ramos fue tajante al hablar de su simpatía por uno de los clubes más grandes de Argentina: “Boca siempre me simpatizó un poco más que River. Si me tengo que quedar con uno, Boca siempre me gustó más por (Diego) Maradona, (Juan Román) Riquelme y la Bombonera”.

Estas palabras resuenan con más fuerza que nunca ante el supuesto interés del Consejo de Fútbol de Boca de incorporarlo para la próxima Copa Libertadores, en una movida similar a la de Edinson Cavani.