El anuncio: el Kun Agüero dará una conferencia sobre ¿su retiro?

El Barcelona confirmó que Sergio "Kun" Agüero brindará una conferencia de prensa el miércoles 15 de diciembre en la que anunciaría su retiro del fútbol y lo que le depara su futuro.

Este miércoles 15 de diciembre se llevará a cabo una conferencia de prensa en la que hablará Sergio "Kun" Agüero con respecto a su futuro. El delantero argentino que se desempeña en el Barcelona sufrió una arritmia cardíaca el pasado 30 de octubre en el duelo entre el "Blaugrana" y el Alavés en el Camp Nou y atraviesa un proceso de recuperación. Sin embargo, todo indica que, aunque no está confirmado, anunciará su retiro.

Días después de lo que le ocurrió, el exjugador del Manchester City recibió el parte médico con respecto a su situación. Tendría tres meses de rehabilitación por delante para recuperarse. Pero, sólo pasaron 45 días y finalmente se sabrá que será de la vida del atacante. Varios medios españoles aseguraron que pondrá fin a su excelente carrera y será en el "Culé", donde hasta el momento disputó muy pocos partidos desde su llegada.

"Este miércoles (12 horas) se celebrará en el Camp Nou la comparecencia de @AgueroSergioKun para explicar su futuro. El acto contará con la participación de Joan Laporta, presidente del FC Barcelona y del jugador del primer equipo", escribió la institución a través de sus redes anticipando la conferencia mencionada. La misma se llevará a cabo a las 8 de la mañana (hora argentina).

De esta manera, si se retira, pondrá fin a un breve paso por el "Blaugrana", con el que firmó por dos años luego de su arribo a mediados de 2021. Una lesión lo marginó de las canchas en el inicio de la temporada y sólo jugó cinco partidos de los cuales, en uno estuvo los 90 minutos en cancha. Para colmo, tampoco compartió al menos un entrenamiento con su amigo Lionel Messi, quien continuó su carrera en el PSG de Francia.

El último parte médico del club

Cuando se confirmó la noticia de lo que padece el jugador, el Barcelona emitió un comunicado con respecto a su salud: "Agüero fue sometido a un procedimiento diagnóstico y terapéutico a cargo del doctor Josep Brugada. Es baja y durante los próximos tres meses se evaluará la efectividad del tratamiento para determinar el proceso de recuperación".

El "Kun" agradeció las muestras de apoyo

"No voy a hablar mucho de mi tema. Ya saben que estoy bien y les quería decir muchas gracias a todos por el apoyo que me brindaron en las redes sociales, en todos lados, a toda la gente que me escribió. Sólo vengo a disfrutar del partido de hoy. Gracias por bancarme y acá estoy para lo que necesiten", lanzó en Twitch el pasado 3 de diciembre.

El dolor de un ex entrenador de la Selección por el posible retiro de Agüero

Hugo Tocalli declaró en TyC Sports: "lo del Kun me mató, realmente me duele mucho". El director de inferiores de Platense fue el DT con el que salió campeón en el Mundial Sub 20 de Canadá 2007, donde Sergio fue el goleador y Balón de Oro del torneo. También brindó un mensaje positivo pensando en el futuro. "Tendrá muchas cosas por hacer porque es una persona muy inteligente y extraordinaria. Sé que muchos lo van a querer ayudar", afirmó.