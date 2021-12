El dolor de un ex entrenador de la Selección por el posible retiro de Agüero: "La noticia me mató"

Repercusiones por el inminente anuncio del Kun Agüero que sorprendió a todos. Ahora habló uno de los técnicos con losque más brilló.

La inminente confirmación del retiro profesional de Sergio Agüero por una arritmia ya empieza a afectar a distintas personalidades del mundo del fútbol que lo conocen hace muchos años. Un ex entrenador de la Selección Argentina que dirigió al Kun en la Sub 20 realizó una entrevista donde se mostró conmovido por la noticia.

Hugo Tocalli declaró en TyC Sports que "lo del Kun me mató, realmente me duele mucho". El actual director de divisiones inferiores de Platense fue el técnico con el que salió campeón en el Mundial Sub 20 de Canadá 2007, donde Sergio fue el goleador y Balón de Oro del torneo.

Pero también trató de brindarle un mensaje positivo pensando en el futuro de su vida. "Agüero tendrá muchas cosas por hacer porque es una persona muy inteligente y extraordinaria. Sé que muchos lo van a querer ayudar", afirmó Tocalli desde el predio de Saavedra.

Además, aprovechó la entrevista para contar cómo se dio la primera convocatoria del Kun para que vista la albiceleste. "Lo vimos en Independiente antes de llevarlo y nos dimos cuenta enseguida que iba a ser de Selección", detalló. También asemejó la pasión de Agüero por el fútbol con la que tiene Lionel Messi. "Los dos tienen esa cosa importante, que aman y disfrutan de jugar al fútbol. Y ese es el miedo que tiene ahora de dejarlo, es lo que más me preocupa", marcó.

El ex ayudante de campo de José Néstor Pekerman recordó cómo fue el primer encuentro entre los dos cracks argentinos. "El Kun no lo conocía cuando vino de España y a los dos días ya eran mejores amigos", afirmó.

El ex técnico de las juveniles argentinas contó que el caso del delantero del Barcelona le recordó a otro futbolista de Selección que debió retirarse tempranamente por un problema cardíaco. "Antes de ir a Holanda, en el sudamericano de Colombia se descubrió lo de Marcelo Bravo, quien también tuvo que dejar el fútbol", recordó Hugo en referencia al volante de Vélez Sarsfield que a los 20 años tuvo que colgar los botines.

Agüero, de 33 años, llegó a Barcelona esta temporada, y disputó su último partido el pasado 30 de octubre contra el Alavés, por La Liga de España. Ese día, sufrió una arritmia cardíaca, que le provocó un dolor en el pecho y lo obligó a pedir el cambio. Luego los médicos del club le indicaron reposo absoluto por 90 días para realizarle una serie de estudios, que arrojaron como resultado una patología maligna, que se habría agravado como secuela del COVID-19, que contrajo en enero de este año.

El delantero estuvo el fin de semana en Abu Dahbi viendo el Gran Premio de Fórmula Uno y según distintas informaciones convocará en los próximos días a una conferencia de prensa para anunciar su salida del Barcelona y posiblemente su retiro como profesional.

Agüero formó parte del plantel de la Selección Argentina que ganó la Copa América 2021 en Brasil y luego de eso no pudo volver a ser convocado por distintas lesiones. El último partido por Eliminatorias jugado en San Juan contra la Verdeamarelha sus compañeros posaron con una bandera de apoyo que decía "Vamos Kun todo".