El Kun Agüero se retira del fútbol: las reacciones del mundo en las redes

Sergio "El Kun" Agüero le dijo adiós al fútbol tras un complicado problema de salud. El crack de la Selección Argentina realizó el anuncio en Barcelona y diversas personalidades del deporte reaccionaron con emoción en las redes sociales.

Sergio "El Kun" Agüero debió decirle adiós al fútbol. A los 33 años de edad, y con la camiseta de Barcelona, se retira de la actividad por un sorpresivo e inesperado problema de salud que lo obligó a tomar la triste decisión. Con lágrimas en los ojos, y la voz entrecortada, el jugador hizo el anuncio en el Camp Nou. Como consecuencia, diversas personalidades y clubes reaccionaron con absoluta emoción y palabras de aliento.

Acompañado del presidente del elenco catalán, Joan Laporta, y ante la mirada de varios compañeros del plantel y el propio Pep Guardiola, su entrenador en Manchester City, en las tribunas del estadio, Agüero confirmó la peor noticia: "Ya va, voy a respirar un poco. Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol. Decidí de jugar al fútbol profesional y es un momento muy duro. Pero bueno, estoy muy feliz igual por la decisión que tomé. Primero es mi salud, ya saben por qué tomé esta decisión por el problema que tuve hace un mes y pico".

Luego, el delantero dejó en claro que tanto él como los especialistas en salud trataron de encontrarle una vuelta de tuerca a su problema del corazón, que surgió el pasado 30 de octubre en un partido de La Liga frente al Alavés: "Estuve en buenas manos de los médicos y me han dicho que lo mejor era dejar de jugar y bueno, tomé la decisión hace una semana. Quería contarles que hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no había mucho". En tanto, indicó que está conforme con la trayectoria que hizo desde su debut en Independiente, a los 15 años: "Estoy muy orgulloso con mi carrera. Siempre soñé con jugar al fútbol desde que tenía 5 años, mi sueño era jugar en Primera división y no pensaba que iba a llegar a Europa".

Las lágrimas del Kun Agüero tras su retiro del fútbol.

Inmediatamente después de la confirmación, diversas personalidades del mundo del fútbol, entre jugadores, periodistas e incluso clubes, le escribieron palabras de aliento y de reconocimiento a Agüero, considerado uno de los mejores jugadores del mundo y el más destacado argentino del Siglo XXI después de Lionel Messi.

