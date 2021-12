Sergio Agüero anunció su retiro del fútbol por problemas cardíacos

El "Kun" brindó una conferencia de prensa en el Camp Nou desde Barcelona donde confirmó que termina su carrera como futbolista a raíz de un problema cardíaco.

En la mañana de este 15 de diciembre, el argentino Sergio Agüero brindó una conferencia de prensa desde el Camp Nou en Barcelona, en la que anunció que a los 33 años se retira del fútbol por sus problemas de salud. El "Kun" rescinde su contrato con el club catalán, al que llegó a mitad de año luego de diez años fabulosos en el Manchester City.

La noticia que se confirmó este miércoles, era un fuerte rumor hace algunas semanas luego de lo que fue su último partido contra el Alavés por La Liga de España, donde sufrió una arritmia cardíaca que le obligó a pedir el cambio. Después de eso le diagnosticaron un reposo de 90 días para profundizar los estudios que confirmaron la existencia de una patología maligna. La misma le impidió continuar su exitosa carrera.

La intención de Agüero es no dejar de someterse a estudios para saber si en algún momento puede volver a la actividad profesional pero hoy desde la medicina, esa posibilidad está descartada. Por esa razón le puso punto final a una brillante carrera. El ex futbolista surgido en Independiente ganó tres títulos con la Selección Argentina (Copa América 2021, Mundial Sub 20 2007 y Juegos Olímpicos 2008), 15 con el Manchester City y dos con el Atlético de Madrid.

Entre lágrimas, el delantero argentino habló de su situación y anunció la noticia más triste: "Ya va, voy a respirar un poco. Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol. Decidí de jugar al fútbol profesional y es un momento muy duro. Pero bueno, estoy muy feliz igual por la decisión que tomé. Primero es mi salud, ya saben por qué tomé esta decisión por el problema que tuve hace un mes y pico", comenzó.

Sobre lo sucedido luego de su afección aseguró: "Estuve en buenas manos de los médicos y me han dicho que lo mejor era dejar de jugar y bueno, tomé la decisión hace una semana. Quería contarles que hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza pero no había mucho. Estoy muy orgulloso con mi carrera. Siempre soñé con jugar al fútbol desde que tenía 5 años, mi sueño era jugar en Primera división y no pensaba que iba a llegar a Europa".

Por otro lado, agradeció a los clubes en los que jugó y a los presentes: "Quiero agradecer a Independiente que me formó, al Atlético Madrid que confió en mi para que juegue en Europa, a la gente del City que me trataron bien siempre y saben lo que viví ahí. A la gente del Barcelona, a Joan. Estoy muy agradecido porque desde que llegué me trataron muy bien y claramente a la Selección Argentina que es lo que más amo", agregó.

"Gracias a todos los que vinieron, a mi familia, a las personas que trabajaron también desde los 13 años conmigo. También a mis compañeros desde Independiente hasta hace poco en el Barcelona. Creo que hice lo mejor para ayudar. También gracias a mis compañeros que me ayudaron a crecer. Me voy con la cabeza alta y muy feliz, no sé que me esperará en la otra vida pero se que tengo mucha gente que me quiere y quiere lo mejor para mí. Gracias a los periodistas, a los que me trataron bien y mal. A los hinchas de los clubes en los que jugué", concluyó.

El acto donde Sergio comunicó la decisión final contó con la presencia del presidente del Barcelona, Joan Laporta, y de su ex entrenador en Manchester City Pep Guardiola, que viajó especialmente para acompañar al argentino en este duro momento. El entrenador catalán le tiene mucho cariño a Agüero, con el que compartió cinco temporadas en el City, donde levantaron 10 trofeos a nivel local.

"La salud y la vida son mucho más importantes que cualquier otra cosa y él lo sabe. Que disfrute de su vida y de lo que ha hecho", declaró Josep en noviembre cuando se conoció la noticia de que el "Kun" estaría tres meses fuera de las canchas para someterse a estudios por su afección cardíaca.

Agüero llegó al Barcelona en el último mercado de pases para cumplir el sueño de compartir equipo con su amigo Lionel Messi. La ida del rosarino al París Saint Germain coincidió con una lesión de Sergio en la pretemporada del club "Blaugrana", que le impidió jugar en el arranque de la competencia. En total actuó en cinco partidos y se dio el lujo de marcar su único gol en el clásico ante el Real Madrid.