Senegal debe ser más agresivo en defensa y eficaz en ataque, dice DT tras derrota ante Francia

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo I - Francia contra Senegal

Senegal debe mostrarse menos pasivo en defensa y mejorar la eficacia en ataque, dijo el ‌seleccionador Pape Thiaw tras ‌la derrota 3-1 ante Francia en su debut por el Grupo I del Mundial el martes.

La selección africana dejó una mejor sensación en una primera parte sin goles, hasta que el capitán francés, Kylian Mbappé, marcó en el minuto 66 y Bradley Barcola ​anotó otro gol ⁠en el 82.

La alegría por el gol de ‌Ibrahim Mbaye en el tiempo de descuento ⁠se vio truncada cuando Mbappé ⁠volvió a marcar desde lejos un minuto después.

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Senegal volverá al estadio de Nueva York/Nueva Jersey el lunes para ⁠enfrentarse a Noruega.

• "Hubo algunos errores, fue un error ​colectivo", afirmó Thiaw. "En algunos momentos mantuvimos ‌una línea de defensa muy ‌baja y nos mostramos muy pasivos sobre el ⁠terreno de juego; tenemos que ser más agresivos con los jugadores que llevan el balón para evitar que se produzcan ciertos pases, como el que ​dio lugar ‌a los goles de Francia".

• Senegal llegaba al Mundial en un buen momento, tras haber ganado la Copa Africana de Naciones antes de que la Confederación Africana de Fútbol le ⁠retirara el título de forma controvertida a principios de este año.

• "Tenemos que volver a motivar a los jugadores. Hace mucho tiempo que este equipo no perdía su primer partido en una competición, pero nos quedan dos partidos más y aún tenemos posibilidades, así que debemos concentrarnos ‌al máximo para el próximo encuentro y conseguir los tres puntos", afirmó Thiaw.

• Senegal se enfrentará a otro goleador prolífico, Erling Haaland, cuando se mida a Noruega, que superó 4-1 a Irak en Boston más tarde ‌el martes con dos goles del atacante del Manchester City.

• "Tenemos que seguir trabajando en eso para mantener las líneas más juntas", ‌señaló Thiaw. "Esto ⁠nos permitirá tener un bloque más compacto, en lugar de movernos de izquierda a ​derecha"Senegal debe ser más agresivo en defensa .

Con información de Reuters