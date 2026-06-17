Senegal debe ser más agresivo en defensa y eficaz en ataque, dice DT tras derrota ante Francia

Senegal debe mostrarse menos pasivo en defensa y mejorar la eficacia en ataque, dijo el seleccionador Pape Thiaw tras la derrota 3-1 ante Francia en su debut por el Grupo I del Mundial el martes.
La selección africana dejó una mejor sensación en una primera parte sin goles, hasta que el capitán francés, Kylian Mbappé, marcó en el minuto 66 y Bradley Barcola anotó otro gol en el 82.
La alegría por el gol de Ibrahim Mbaye en el tiempo de descuento se vio truncada cuando Mbappé volvió a marcar desde lejos un minuto después.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Senegal volverá al estadio de Nueva York/Nueva Jersey el lunes para enfrentarse a Noruega.
• "Hubo algunos errores, fue un error colectivo", afirmó Thiaw. "En algunos momentos mantuvimos una línea de defensa muy baja y nos mostramos muy pasivos sobre el terreno de juego; tenemos que ser más agresivos con los jugadores que llevan el balón para evitar que se produzcan ciertos pases, como el que dio lugar a los goles de Francia".
• Senegal llegaba al Mundial en un buen momento, tras haber ganado la Copa Africana de Naciones antes de que la Confederación Africana de Fútbol le retirara el título de forma controvertida a principios de este año.
• "Tenemos que volver a motivar a los jugadores. Hace mucho tiempo que este equipo no perdía su primer partido en una competición, pero nos quedan dos partidos más y aún tenemos posibilidades, así que debemos concentrarnos al máximo para el próximo encuentro y conseguir los tres puntos", afirmó Thiaw.
• Senegal se enfrentará a otro goleador prolífico, Erling Haaland, cuando se mida a Noruega, que superó 4-1 a Irak en Boston más tarde el martes con dos goles del atacante del Manchester City.
• "Tenemos que seguir trabajando en eso para mantener las líneas más juntas", señaló Thiaw. "Esto nos permitirá tener un bloque más compacto, en lugar de movernos de izquierda a derecha"Senegal debe ser más agresivo en defensa .
Con información de Reuters